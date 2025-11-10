Este es el destino de la Selección de Indonesia Sub-17 tras las Libas de Honduras

VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-17 cerró la fase de grupos del Mundial Sub-17 2025 con una dulce victoria sobre Honduras. Garuda Muda ganó 2-1 en el último partido del Grupo H que tuvo lugar en el Field 2 Aspire Zone, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche.

El partido estuvo igualado desde el principio. A pesar de parecer dominante en la primera mitad, Indonesia no pudo romper el punto muerto y tuvo que conformarse con un empate sin goles hasta el descanso.

El punto muerto no se rompió hasta la segunda mitad. Después de que Mierza Firjatullah fuera derribado en el área de penalti, el árbitro señaló el punto después de revisar la transmisión de Football Video Support (FVS). Evandra Florasta, que actuó como ejecutora, cumplió su tarea con tranquilidad en el minuto 52. Un disparo raso al ángulo izquierdo del arco no pudo ser bloqueado por el portero Noel Valladares.

Sin embargo, la ventaja sólo duró dos minutos. Honduras recibió un penal luego de que el balón impactara en la mano de Putu Panji en el área restringida. Luis Suazo, que fue el verdugo, logró igualar el marcador 1-1.

Indonesia siguió presionando y finalmente recuperó la ventaja gracias a una espectacular acción de Fadly Alberto en el minuto 72. Al recibir el balón fuera del área penal, Fadly disparó un fuerte disparo que pegó en la esquina de la portería de Honduras. El marcador de 2-1 se prolongó hasta el final del partido.

En otro partido, Brasil empató 1-1 ante Zambia. Brasil se quedó atrás primero gracias al gol de Jonathan Kalimina antes de que Dell empatara en la segunda mitad.

Estos resultados hicieron que Brasil emergiera como ganador del Grupo H con siete puntos, aventajando por diferencia de goles a Zambia, que terminó segundo. Indonesia terminó en tercer lugar con tres puntos, mientras que Honduras tuvo que conformarse con ser interino sin ganar un solo punto. A pesar de ganar, las posibilidades de Indonesia de clasificarse para los dieciseisavos de final por la vía del mejor tercer puesto siguen siendo muy escasas. Hasta que se publicó esta noticia, los equipos que tenían billetes confirmados para esta ruta eran Marruecos, Corea del Norte, Egipto, México y Túnez.

A Garuda Muda ahora sólo le queda esperar los resultados de otros partidos del grupo. Indonesia necesita un escenario extremo para permanecer en el torneo, es decir, si Arabia Saudita, Mali o Paraguay pierden por un margen de seis goles en su último partido y Uganda no logra ganar.