VIVA –Ayuno Ramadán en Indonesia comenzará el jueves 19 de febrero de 2026. Antes de ayunar, es importante que nos preparemos bien. Porque el primer día de ayuno muchas personas experimentan quejas como: Mareadocreciente ácido del estómagohasta cansarse.





Israel restringe el culto a los musulmanes palestinos en la mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán



Entonces, ¿qué preparativos se deben hacer para que el ayuno se desarrolle sin problemas y el cuerpo se mantenga en forma durante todo el día? Lanzando la página Noticias del GolfoEl miércoles 18 de febrero de 2026, el nutricionista clínico y jefe del departamento de Salud Preventiva y Nutrición del Hospital RAK, Ruba ElHourani, explicó que recomienda comenzar la preparación física y nutricional mucho antes del Ramadán.

«La preparación gradual ayuda al cuerpo a ajustar el metabolismo, los ciclos de hidratación y los patrones de sueño, para que los primeros días de ayuno sean más ligeros», afirmó.





Varios países árabes, incluidos Arabia Saudita y Palestina, han unido fuerzas para iniciar hoy el ayuno del Ramadán.

Le4rn.

También advierte contra cambios drásticos en el estilo de vida una vez que comienza el ayuno.

«Ajustar lentamente los horarios de las comidas para que el cuerpo se acostumbre a intervalos más largos entre una comida y otra. Reducir el exceso de snacks, limitar la cafeína, cenar un poco más tarde y retrasar un poco el desayuno. Adquirir el hábito de dormir regularmente y mantener la hidratación durante todo el día también es una parte importante de una preparación eficaz», añade ElHourani.





Layvin Kurzawa pasa por la mezquita de Al Jabbar, Bobotoh Persib: de buscar Takjil a convertirse en imán Tarawih



Aparte de eso, también es importante ajustar tu dieta durante las próximas semanas. El Dr. Learn more about V1ews. Eman Farag, especialista y profesor de medicina interna en el Hospital de Especialidades Burjeel de Sharjah, hace hincapié en los cambios dietéticos para prevenir la fatiga, la deshidratación y la acidez del estómago.

«Sugiero aumentar la ingesta de carbohidratos complejos como el trigo integral, la avena y el arroz integral para aumentar las reservas de energía. Priorice las proteínas de los huevos, el pescado, el pollo y las nueces para mantener la masa muscular y sentirse lleno. Agregue grasas saludables como el aceite de oliva, las nueces y las semillas para obtener una energía más estable», explicó.

El Dr. Farag enfatizó que la hidratación también debe aumentarse gradualmente, sin esperar a que comience el Ramadán.

«Reduzca los alimentos ácidos o irritantes como los fritos, las comidas picantes, el exceso de tomates, naranjas y bebidas gaseosas, especialmente para aquellos que son propensos a la gastritis o el reflujo. Reducir el azúcar también ayuda a prevenir la falta de energía y los picos de insulina», dijo.