El ataque de Vecna, Nancy y Jonathan

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 1 de “Cosas más extrañas.”

La líder del equipo Vecna ​​Crawl, siempre calculadora, siempre planificadora y constantemente confiada, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) cometió un error en el estreno de la quinta y última temporada de “Stranger Things”: no decirles a sus padres y a su hermana pequeña que los monstruos eran reales.

Ahora, ese error podría costarle la vida a la madre de Nancy y Mike (Finn Wolfhard), Karen (Cara Buono), al padre Ted (Joe Chrest) y a su hermana pequeña Holly (Nell Fisher), ya que Vecna ​​ha desatado el revés sobre toda la familia Wheeler para llegar a Holly y utilizarla en su plan general para dominar el mundo.

En un lugar tan retorcido como Hawkins, donde se abrieron grietas gigantes en el mundo del revés al final de la temporada 4, ¿cuál fue el razonamiento que usaron Nancy y Mike para no informar a los otros Wheelers sobre la amenaza de Vecna?

Natalia Dyer CORTESÍA DE NETFLIX © 2025

«En realidad, esto fue una conversación con los Duffers», dijo Dyer. Variedad. «En ese descubrimiento de lo que ha sucedido desde entonces, ¿qué le hemos dicho a la gente? ¿Qué le hemos explicado? Hay esta presencia militar por todas partes, y creo que hay una sensación de, especialmente dentro de Nancy, que hay un deseo de proteger. Creo que en este escenario, especialmente como con su familia, a veces sientes que no contarlo es proteger».

eso resultó no Ese es el caso, y ahora Karen y Ted están en el hospital en estado crítico, y Vecna ​​se ha llevado a Holly.

“Con toda la situación actual, hay mucha culpa”, dijo Dyer. «Ella obviamente ha perdido a personas en su vida antes en esto, y creo que lo siente como un fracaso. Es muy, muy difícil. Estás tratando de hacer lo que crees que es lo correcto en ese momento, y las cosas todavía no funcionan. Pero creo que ese también es un momento de unión para los Wheelers. Creo que es un momento galvanizador para lo que tienen que hacer por delante. Creo que fue una manera realmente impactante para Nancy, creo, de comenzar la temporada, tener eso momento de me gusta, crees que lo tienes todo junto, y luego lo haces no tenerlo junto. No tienes control sobre la situación”.

Natalia Dyer Cortesía de Netflix

En medio de la guerra con Vecna ​​y el peligro inminente para su familia, Nancy se enfrenta a un dilema mucho menos grave, pero de gran importancia para los fans de “Stranger Things”: su relación con su novio Jonathan Byers (Charlie Heaton) y si finalmente terminará con él, o con su viejo amor Steve Harrington (Joe Keery).

«Esta es una situación de olla a presión», dijo Dyer sobre la falta de intimidad y romance de Nancy y Jonathan en los primeros episodios de la temporada 5. «Obviamente, en la última temporada, estuvieron separados durante mucho tiempo, y luego, cuando volvieron el uno con el otro, quiero decir, hay mucha presión y estrés. Creo que se pone en perspectiva: lo que importa, lo que te importa, dónde puedes gastar tu energía, lo que te exige. Y creo que en una situación en la que tienes Nos hemos enfrentado a la muerte, a los monstruos, a estos elementos, y eso está creciendo.

«Definitivamente está en un lugar donde está corriendo a un nivel de supervivencia, pero todavía se está descubriendo a sí misma y a su vida, e incluso cómo es una vida y si habrá vida». Dijo Dyer. «Definitivamente hay fricciones, pero creo que su enfoque en este momento es luchar contra Vecna, correr estos rastreos, hacer ese trabajo de planificación».

En última instancia, ¿le importa a Dyer si Nancy, si llega al final de “Stranger Things”, termina con Jonathan, Steve, alguien más o nadie? Ella lo hace.

«El futuro de Nancy sí me importa», dijo Dyer. «Después de 10 años, no puedes evitar sentirte realmente involucrado en estos personajes y su historia. Quieres que terminen de una manera que se sienta bien. No solo la versión idealista, más perfecta y hermosa, pero cuando has vivido esto, quieres que salgan con algo que se sientan ganado o merecido o que tenga sentido.

“Y creo que ese fue siempre mi enfoque”, continuó. «Tiene que sentirse bien con todo».