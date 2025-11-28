ANTV presenta ardiente partido AS Roma vs Napoli, tenga en cuenta el calendario

VIVA – Roma mostrando nuevamente sus colmillos Serie A. La cima de la clasificación recibirá al campeón defensor Nápoles en el candente duelo Derby del Sole que se llevará a cabo en el Stadio Olimpico, el domingo por la tarde, hora local, o el lunes 1 de diciembre de 2025. Este gran partido se podrá ver en vivo solo en ANTV a las 02:30 WIB.

Lea también: ANTV calienta la liga italiana, el Inter de Milán enfrenta la amenaza del Crazy Pisa



Tanto la Roma como el Napoli vienen con capital victorioso en las competiciones europeas, lo que hace que la tensión en este partido se prevea que se dispare.

Después de 12 semanas, la Roma se sitúa en lo más alto de la clasificación por primera vez en más de 10 años. El equipo de Gian Piero Gasperini ha mostrado consistencia con tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida la victoria por 3-1 sobre el Cremonese la semana pasada.

Lea también: En vivo por ANTV, Batalla de Gigantes de la Serie A: AC Milan Vs Lazio



En la Europa League, la Roma también se mostró convincente. Una victoria por 2-1 sobre Midtjylland los mantiene en la lucha por los ocho primeros.

La principal fortaleza de la Roma esta temporada es la disciplina de la línea defensiva. Tras haber encajado solo seis goles en 12 partidos, este es su mejor balance desde 2013.

Lea también: Clasificación de la Serie A: la AS Roma Capolista, eclipsada por el AC Milan



Sin embargo, el duelo contra el Napoli nunca es fácil. En los últimos nueve encuentros en el Olímpico, la Roma sólo ha ganado dos veces. De hecho, en total, el Nápoles solo ha perdido una vez ante la Roma en los últimos 11 encuentros, concretamente en diciembre de 2023.

El propio Napoli está empezando a encontrar de nuevo su ritmo. Después de parecer erráticos, los cambios de formación realizados por Antonio Conte inmediatamente dieron resultados.

La victoria por 3-1 sobre el Atalanta fue una prueba de la reactivación del Partenopei, seguida de una victoria por 2-0 sobre el Qarabag en la Liga de Campeones a pesar de fallar un penalti.

Sin embargo, el Nápoles todavía tiene grandes problemas a la hora de jugar fuera de casa. Ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa y ni siquiera ha marcado un gol en juego abierto desde septiembre. La coherencia de la primera línea se pondrá nuevamente a prueba en la capital.

Condición del equipo: Roma comienza a recuperarse, Napoli sigue cojeando

La Roma tomó un soplo de aire fresco con la recuperación de Paulo Dybala y Leon Bailey. Sin embargo, Neil El Aynaoui y Manu Kone ahora son duda por lesión. Angelino y Artem Dovbyk han sido confirmadas ausentes.

En el campo del Napoli, la lista de lesionados es más larga. Billy Gilmour, Miguel Gutiérrez, Romelu Lukaku y Alex Meret siguen de baja. Leonardo Spinazzola podría volver a enfrentarse a su antiguo club, mientras que Hojlund sigue siendo el centro de atención en primera línea.