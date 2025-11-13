Disney+ tiene una ‘gran oportunidad’ en juegos y UGC basado en IA, dice Iger

Listo para jugar un juego protagonizado por Stitch en disney+? ¿O tal vez crear algún tipo de versión personalizada animada por IA del caótico pero tan adorable extraterrestre de “Lilo & Stitch” que puedas compartir con tus amigos?

Disney+, que está en proceso de fusionarse con Hulu en una plataforma unificadaestá preparando “los cambios más grandes y significativos desde la perspectiva del producto” desde el lanzamiento del servicio de transmisión a fines de 2019, según el CEO Bob Igerhablando en la conferencia telefónica sobre las ganancias del trimestre de septiembre del gigante de los medios el jueves.

Luego, Iger esbozó la hoja de ruta futura de Disney+, que podría incluir juegos, comercio y contenido generado por usuarios de IA. La gran visión, dijo, “particularmente con el despliegue de la IA”, es poder aprovechar Disney+ “como un portal a todo lo relacionado con Disney”.

«Existe la oportunidad de utilizarlo como motor de participación para las personas que quieren ir a nuestros parques temáticos, alojarse en nuestros hoteles, disfrutar de nuestros cruceros, nuestros cruceros», dijo Iger. «Y obviamente, hay una gran oportunidad para los juegos». Citó la inversión de 1.500 millones de dólares de Disney en Epic Games, la compañía detrás de “Fortnite”, y si bien los juegos y experiencias desarrollados bajo la asociación «estará en gran medida en su plataforma», el pacto de Epic «nos da la oportunidad de integrar una serie de funciones similares a las de un juego en Disney+».

Iger, en racha, continuó: «La otra cosa que nos entusiasma mucho y que la IA nos dará la capacidad de hacer es brindarles a los usuarios de Disney+ una experiencia mucho más comprometida, incluida la capacidad para ellos de crear contenido generado por el usuario y consumir contenido generado por el usuario, en su mayoría en forma breve de otros».

«Existen grandes oportunidades en términos de nuestra recopilación y extracción de datos», dijo Iger a los analistas. «Y yo diría que, por encima de todo, existen oportunidades fenomenales para implementar IA en nuestras plataformas directas al consumidor, tanto para proporcionar herramientas que hagan que las plataformas sean más dinámicas y más pegajosas con los consumidores, como para brindarles a los consumidores la oportunidad de crear en nuestras plataformas».

No hace falta decir que cualquier característica de IA que se encienda en Mouse House en Disney+ probablemente estaría confinada dentro de una zona de pruebas muy estricta. Iger dijo que los ejecutivos de Disney han tenido «algunas conversaciones interesantes con algunas de las compañías de IA, y yo caracterizaría algunas de ellas como conversaciones bastante productivas también, que buscan no sólo proteger el valor de nuestra propiedad intelectual y de nuestros motores creativos, sino también buscar oportunidades para que usemos su tecnología para crear un mayor compromiso con los consumidores. Y nos sentimos alentados por algunas de las discusiones que estamos teniendo».

Iger no identificó con qué empresas de inteligencia artificial ha hablado Disney. Pero, dijo, «obviamente es imperativo para nosotros proteger nuestra propiedad intelectual utilizando esta nueva tecnología, y hemos estado bastante comprometidos en ese tema con varias entidades, y tengo la esperanza de que finalmente seamos capaces de llegar a algún acuerdo con la industria o las empresas» que «refleje nuestra necesidad de proteger la propiedad intelectual».

En ese frente, este año Disney comenzó a participar activamente en acciones legales contra empresas de inteligencia artificial que, según alega, habían infringido sus derechos de autor. Disney, junto con NBCUniversal y Warner Bros. Discovery, ha demandado a Midjourney y La empresa china de inteligencia artificial MiniMaxbuscando recuperar daños monetarios y medidas cautelares para bloquear la supuesta infracción.

Más allá de utilizar la IA para la producción de contenidos y funciones en productos como Disney+, la empresa ve oportunidades en términos de aumentar la eficiencia mediante la implementación de la IA en toda la empresa «a medida que interactuamos con los miembros de nuestro elenco y nuestros empleados, pero también con nuestros invitados y nuestros clientes».

RELACIONADO: Bob Iger sobre el enfrentamiento de Disney con YouTube TV: «Hemos estado trabajando incansablemente para cerrar este acuerdo», pero es «imperativo» que una renovación «refleje el valor que ofrecemos»