Roy Suryo da una inesperada declaración a la policía tras no ser detenido

Jacarta – Ex Ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryofue visto sonriendo aliviado al salir del edificio de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) policía metropolitana Jaya, sur de Yakarta, jueves 13 de noviembre de 2025.

Su rostro tranquilo quedó en el centro de atención, luego de someterse a un largo examen como sospechoso del presunto caso. grado falso séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Roy Suryo cs, incluido el experto en forense digital Rismon Sianipar y la doctora Tifauziah Tyassuma alias doctora Tifa, fueron examinados durante 9 horas y 20 minutos. Desde las 10.30 horas hasta las 18.30 horas, los tres tuvieron que responder cientos de preguntas de los investigadores.

Sin embargo, el ex Ministro de Juventud y Deportes se mostró relajado. De hecho, incluso agradeció a la policía y a sus seguidores que estuvieron allí para acompañarlo.

«Gracias por Policía Metro Jaya. Gracias a todos los que se unieron esta noche. Amigos especialmente preciosos. Gracias también por los increíbles abogados. Todas las madres, padres y madres. Gracias de nuevo», dijo Roy Suryo.

Político del Partido Demócrata, Roy Suryo.

Anteriormente se informó que la policía de Metro Jaya no detuvo al ex ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo, al experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar y a la doctora Tifauziah Tyassuma alias doctor Tifa, en el apasionante caso de acusaciones de que el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tenía un diploma falso.

Se sabe que los tres están siendo examinados como sospechosos por primera vez en la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, en el sur de Yakarta, el jueves 13 de noviembre de 2025.

«Hemos permitido a los tres sospechosos regresar a sus respectivos hogares», dijo a los periodistas el director general de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iman Imanuddin.

En total hay ocho sospechosos en el caso del diploma falso de Jokowi, divididos en dos grupos. En el primer grupo, los sospechosos son el abogado Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); y Día de la Paz Lubis (DHL).

El segundo grupo está formado por tres personas. Se trata del ex Ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo (RS); Doctor Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa (TT); y el experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).