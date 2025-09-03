Después del incidente de gas lacrimógeno en Unisba e UNSPAS, el policía y los actores intelectuales de las acciones anarquistas

Bandung, Viva – La situación en el área de la calle Tamansari, Bandung City, especialmente alrededor del campus de la Universidad Islámica de Bandung (Unisba) y la Universidad Pasundan (Desaprobación), ahora ha sido propicio gradualmente después del incidente del tiroteo en gases lacrimógenos por la policía que ocurrió el lunes pasado.

La policía regional de Java Occidental explicó que el incidente comenzó cuando los oficiales conjuntos cruzaban una patrulla de rutina y de repente fueron arrojadas por una bomba molotov. La acción provocó una respuesta firme de las autoridades al disparar gases lacrimógenos como una forma de acción medible

«Esta acción se llevó a cabo debido a un ataque en forma de arrojar bombas Molotov contra los oficiales. Actuamos de acuerdo con los procedimientos para mantener la seguridad», dijo el jefe de policía de West Java, el inspector general de policía Rudi Setiawan, miércoles 3 de septiembre de 2025.



Tni-Polri disuelve masas a gases lacrimógenos desgarrando al campus de Unisba Foto : Captura de pantalla de redes sociales

Aunque las conferencias en los dos campus se desvían temporalmente en línea, el ambiente alrededor de la escena ha comenzado a volver a la normalidad. Los oficiales y la comunidad circundante fueron vistos trabajando juntos para limpiar los restos del incidente, incluidos los vidrios rotos y los escombros de la bomba Molotov.

Las pancartas que contienen rechazo del anarquismo y los alborotadores también comenzaron a instalarse en varios puntos como una forma de aspiraciones de ciudadanos y académicos para mantener el orden.

La Policía Regional de Java Occidental ha asegurado a 16 personas sospechosas de estar involucrados en la provocación y lanzar bombas Molotov. La evidencia en forma de trazas digitales también se ha asegurado como parte del proceso de investigación adicional.

En un esfuerzo por descubrir el titiritero y los que financiaron este anarquismo, la policía regional de Java Occidental involucrará a la sede de la policía de la investigación criminal.

«Exploraremos hasta completar quién es el actor intelectual y de financiación detrás de esta acción. Involucramos a la sede de la Policía Nacional para que el proceso de investigación sea más integral», dijo Rudi Setiawan.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung