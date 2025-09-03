Sachroni y 4 miembros de la familia fueron asesinados enterrados en Indramayu, los sobrinos revelaron los hechos sorprendentes

IndramayuVIVA – fiestas familia Pidiendo a la Policía de Indramayu Resort (Polres) que investigue a fondo el caso del descubrimiento de cinco cuerpo Cual enterrar En una madriguera alrededor de la casa de la víctima en el pueblo de Paoman, Indramayu, West Java.

Nikko Hadimulya, pariente de la víctima, dijo que la familia entregó completamente el manejo de este caso a la policía y creía que los investigadores podían descubrir el caso.

«Soy el sobrino de la víctima. Espero que este caso pueda revelarse pronto y los perpetradores pueden ser arrestados y sentenciados a los pesados», dijo Nikko en Indramayu el miércoles.

La familia sospechaba que este caso era un evento de asesinato, porque las cinco víctimas fueron encontradas enterradas en un hoyo.

Explicó que los cinco cuerpos eran una familia, a saber, Sachroni (76), su hijo Budi Awaludin (40), su hijo, Euis Juwita Sari (37), y un hijo de siete años y un niño pequeño.

Admitió que se reunió por última vez con la víctima, Sachroni, hace más de dos semanas y la comunicación con la familia de la víctima continuó funcionando a pesar de que no fue intensa debido a sus respectivas actividades.

Nikko enfatizó que nunca había oído hablar de problemas personales o conflictos con otros de Sachroni. Las víctimas solo me han contado sobre la invitación para hacer negocios porque tienen un negocio.

«Si Sachroni después de retirarse, tiene un negocio, a saber, el nido de golondrina en su casa. Mientras que su hijo, Budi, había trabajado en un banco antes de abrir un negocio de tiendas mayoristas con su esposa, Euis», dijo.

Espera que la policía pueda manejar este caso adecuadamente para que se puedan revelar los motivos y los perpetradores en el incidente.

Las cinco víctimas, dijo, ahora están enterradas en el distrito de Sindang, Regencia de Indramayu.

La estación de policía de Indramayu todavía está investigando el caso del descubrimiento de cinco cuerpos de una familia enterrados en una madriguera alrededor de su casa en Paoman Village, Indramayu el lunes (1/9) por la noche.

Este incidente se reveló por primera vez, después de que los residentes informaron un olor picante de la casa que había estado cerrado durante varios días.

La Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Indramayu, AKP Tarno, dijo que cuando los oficiales examinaron la casa, encontraron montículos de tierra en la parte posterior. Después de ser ceñido, hay cinco cuerpos que consisten en tres adultos y dos niños.

«Se estima que la víctima murió unos días antes de que se encontrara. El resultado exacto de la muerte está esperando los resultados de la autopsia», dijo Tarno.

De los resultados de la escena del crimen (TKP), la policía aseguró una serie de pruebas en forma de azadas, pequeños cubos, láminas y lonas azules que tienen manchas de sangre.

Hasta ahora, la Policía Regional de Indramayu todavía está investigando el motivo del caso e identificando a los perpetradores que supuestamente estaban involucrados. (Hormiga)