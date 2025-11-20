Desmontaje completo del Mitsubishi Pajero Sport, completo desde las especificaciones hasta el precio

Jueves 20 de noviembre de 2025 – 21:27 WIB
Yakarta, VIVA – Mitsubishi Montero Sport Ha sido durante mucho tiempo un pilar de los amantes de los SUV en Indonesia. Este coche tiene fama de ser testarudo, cómodo y resistente en todos los terrenos. Ahora Mitsubishi presenta el Mitsubishi New Pajero Sport, un modelo renovado que trae una nueva apariencia, características más completas y mayor comodidad.
En apariencia, el nuevo Pajero Sport parece aún más intimidante. La parrilla delantera ahora utiliza un diseño hexagonal más definido, acompañada por un nuevo parachoques que la hace lucir aún más elegante. Las llantas de aleación de 18 pulgadas, tanto monótonas como bitono, añaden una impresión moderna y deportiva. Sólo desde el exterior, este coche da una señal de que se mantiene su carácter duro.
Al entrar en el interior, la atmósfera cambia bastante. La cabina ahora tiene un aspecto más premium con asientos de cuero sintético negro y burdeos que dan una impresión lujosa pero aún deportiva. Los detalles de titanio oscuro en varias partes añaden un toque moderno.
En cuanto a las características, Mitsubishi ofrece varias actualizaciones, como una pantalla digital para el conductor de 8 pulgadas, aire acondicionado de zona dual con nanoe. Todo está hecho para brindar una experiencia de conducción más cómoda, tanto para el conductor como para los pasajeros.
En términos de prestaciones, el Nuevo Pajero Sport sigue apostando por un motor diésel que ha demostrado su robustez. La variante Dakar utiliza un motor 4N15 con una cilindrada de 2.442 cc con 181 CV de potencia y 430 Nm de par. Esta cantidad de potencia hace que este SUV sea seguro en rutas cuesta arriba o terrenos accidentados.
Por su parte, las variantes Exceed y GLX utilizan un motor 4D56 de 2.477 cc con 136 CV de potencia y 324 Nm de par, apto para usuarios que buscan eficiencia pero aún necesitan potencia.
Una de las razones por las que el Pajero Sport es uno de los favoritos es el uso de un marco de escalera que lo hace estable y resistente cuando se usa en carreteras extremas. Aparte de eso, el sistema de seguridad también es más completo.
Mitsubishi lo ha equipado con 7 bolsas de aire, control de crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal, advertencia de punto ciego, monitor múltiple y sistema ultrasónico de mitigación de aceleración errónea. No olvide los cuatro modos todoterreno (Grava, Barro/Nieve, Arena y Roca) que facilitan a los conductores ajustar la tracción según las condiciones de la carretera.
El embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, también enfatizó el carácter de confort del Pajero Sport. Según él, la posición alta de los asientos y la gran capacidad de reacción del vehículo hacen que este SUV siga siendo cómodo a pesar de su gran carrocería. Esto es también lo que hace que muchos de sus propietarios sean usuarios fieles de generación en generación.