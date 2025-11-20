Memorias y biografías de las mejores celebridades: Charlie Sheen, Lorne Michaels

¡Hola, Molly!: Una memoria

Molly Shannon es quizás mejor conocida por su participación en “Saturday Night Live”, donde protagonizó junto a Will Ferrell, Adam Sandler, Cheri Oteri, Tracy Morgan y Jimmy Fallon. Pero sus memorias, escritas con Sean Wilsey, son un éxito de ventas mucho más profundo que su ilustre carrera cómica. En sus páginas también habla sobre la trágica experiencia de perder a su madre, su hermana pequeña y su prima en un accidente automovilístico cuando solo tenía cuatro años, y de forjar una nueva relación con su padre.