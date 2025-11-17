David Letterman entrevistará a Adam Sandler en ‘My Next Guest’


David LettermanEl siguiente tema de su serie de entrevistas de Netflix «Mi próximo invitado no necesita presentación» es Adam Sandler. El episodio especial se transmitirá en el transmisor el 1 de diciembre.

Los dos hablarán sobre el viaje de Sandler desde comediante hasta pilar de “Saturday Night Live” y estrella de cine mundial. A principios de este año, Sandler protagonizó la secuela de streaming que batió récords, “Happy Gilmore 2”, y aparece junto a George Clooney y Laura Dern en el próximo drama de Noah Baumbach, “Jay Kelly”, que se estrena en Netflix el 5 de diciembre.

Letterman conoce a Sandler desde hace décadas, ya que este último apareció en el programa de entrevistas nocturno del primero varias veces a lo largo de los años.

“My Next Guest” ha emitido 27 episodios en cinco temporadas y tres especiales. En el programa, Letterman ha entrevistado a Barack Obama, Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, Jay-Z, Robert Downey Jr., Volodymyr Zelenskyy, Dave Chappelle, Miley Cyrus, Caitlin Clark y Billie Eilish.

Letterman filmó el episodio especial con Sandler el 29 de septiembre en la Universidad de Nueva York. La entrevista fue grabada frente a una audiencia en vivo de estudiantes, y Sandler recibió una sorpresa antes de que comenzara la grabación.

Michael Steed dirigió el episodio. Los productores ejecutivos son Tom Keaney y Mary Barclay de Worldwide Pants; y Justin Wilkes, Michael Steed, Isabel Richardson y Yolanda T. Cochran de Jax Media/Imagine Entertainment. Los productores son Tommy Alter y John Nemeth de Jax Media/Imagine Entertainment.

“Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman” es una producción de Jax Media y Worldwide Pants. La serie ha sido nominada a un Emmy por cada temporada, ganando uno en 2024.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor