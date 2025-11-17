Jacarta – Cinco grandes holdings que supervisan cientos mío De Java Oriental nombró oficialmente al Grupo Santri como contratista principal para todas las actividades mineras.

Este paso de consolidación se considera un movimiento importante que puede cambiar el mapa minero nacional, especialmente en un esfuerzo por fortalecer las prácticas mineras. legal y sostenible.

Las cinco empresas matrices son Astra Nawa Group (ANG), Astra Nawa Nusantara Group (Antara Group), Bandar Tambang Nusantara Group (Batara Group), Trisula Matahari Bumi Group (Tamami Group) y Bandar Indonesia Group (BIG). Curiosamente, el fundador de los cinco grupos es la misma figura que el propietario del Grupo Santri, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy.

Esta colaboración tiene como objetivo apoderarse de la mayoría de los proyectos de vertederos en Java Oriental cuyo valor se estima en cientos de billones de rupias, con la fuerza del suministro de material de cientos de minas propiedad de cinco empresas matrices.

Observador de Recursos Naturales, Moch. Chabibi Syafiuddin brindó todo su apoyo y calificó la consolidación de los cinco grandes grupos como un impulso importante para mejorar la industria minera.

«El nombramiento de Santri Group como único contratista es un paso estratégico. Cuando cinco grandes grupos acuerdan nombrar una entidad, esto demuestra una visión a largo plazo y seriedad en la reorganización de la minería», dijo Chabibi a los periodistas el lunes 17 de noviembre de 2025.

También evaluó la colaboración entre Santri Group y Talenta Putera Utama como una combinación sólida para dominar el mercado de vertederos en Java Oriental.

«Talenta Putera Utama tiene experiencia trabajando en proyectos de megaescala como PIK. Cuando se combina con las reservas materiales de cientos de minas que pertenecen al Grupo Santri, esto es un paquete completo», explicó.

Chabibi agregó que la existencia del Grupo Santri como un gran actor legal y que cumple con las regulaciones aumentará la competitividad de Java Oriental, además de brindar seguridad jurídica a los inversores.

«Este es un impulso positivo. En medio de los esfuerzos del gobierno por erradicar la minería ilegal, la presencia de empresas que estén integradas y cumplan con las regulaciones es muy importante para el clima de negocios», afirmó.

Mientras tanto, Khalilur enfatizó que el Grupo Santri seguirá adhiriéndose a los principios de gobernanza minera de conformidad con la ley.

«La minería debe ser ordenada. Hay que proteger el medio ambiente. Y hay que frenar la minería ilegal. Ese es nuestro compromiso», subrayó.