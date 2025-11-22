David Benavidez vs.Anthony Yarde: PPV Boxing Livestream Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Con el campeón de peso semipesado del CMB, David Benavidez, después de una victoria por decisión unánime contra el cubano David Morrell en febrero, el estadounidense está listo para defender su título contra el peleador británico Anthony Yarde.

El invicto Benavidez (30-0-0) lucha contra Yarde (27-3-0) en una pelea épica por el título de peso semipesado de PPV en Arabia Saudita.

El sábado 22 de noviembre, El Ring IV: Benavidez vs.Yarde se lleva a cabo en el ANB Arena en Riad, con una hora de inicio a las 2 p.m. ET/11 a.m. PT. Se espera una caminata circular para el evento principal alrededor de las 8:04 p. m. ET/5:04 p. m. PT.

Benavidez vs.Yarde está disponible como pago por evento boxeo evento con un precio de $59.99 por DAZN suscriptores.

¿No eres suscriptor de DAZN? Ahora mismo, puedes comprar el evento PPV y obtén un mes de DAZN con un plan anual gratis. Un suscripción anual desde $ 19,99/mes durante 11 meses (un mes gratis), un ahorro del 33%. Pero, si prefieres hacerlo mensualmente, DAZN ofrece una prueba gratuita de 7 días con un pago mensual de $29.99/mes una vez finalizada la prueba. Puedes cancelar el servicio, si no te interesa, con un preaviso de 30 días.

Además, algunas de las peleas durante el evento Benavidez vs. Yarde son gratuitas para los suscriptores. Como suscriptor de DAZN, también tendrás acceso a más de 100 peleas en vivo durante todo el año, así como repeticiones de peleas, momentos destacados y documentales.

Probabilidades y predicciones de David Benavidez vs.Anthony Yarde

Para el evento principal, Benavidez es el favorito para ganarle a Yarde. Los corredores de apuestas le dan a David Benavidez una línea de dinero de -1000, mientras que Anthony Yarde recibió una línea de +550, como el desvalido. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Tendrá lugar el sábado 22 de noviembre. David Benavidez contra Anthony Yarde está disponible para transmitir en DAZN a partir de las 2 p. m. ET/11 a. m. PT.

El Anillo IV: Tarjeta Principal

Peso semipesado: David Benavidez vs. Anthony Yarde – Evento principal, título del CMB

Peso welter: Brian Norman Jr. vs Devin Haney – Título de la OMB

Peso ligero: Abdullah Mason vs Sam Noakes – Título de la OMB

Peso súper mosca: Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez – Títulos AMB, CMB y FIB

Peso mediano: Vito Mielnicki Jr. contra Samuel Nmomah

