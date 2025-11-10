Conozca la marcha nórdica, un deporte de marcha finlandés que puede quemar calorías y poner su cuerpo en forma.

Jacarta – La actividad de caminar se conoce como deporte sencillo y saludable. Sin embargo, ¿sabías que existe una versión “más avanzada” de caminar que actualmente es popular en varios países?

Esta actividad se llama marcha nórdicaun deporte finlandés que está empezando a ganar popularidad entre la gente de todo el mundo porque permite entrenar casi todos los músculos del cuerpo sin ejercer mucha presión sobre las articulaciones. ¡Vamos, desplázate para obtener más información!

Diferente de caminar Normalmente, la marcha nórdica utiliza un par de bastones especiales similares a los bastones de esquí. Esta técnica fue desarrollada originalmente por atletas de esquí de fondo en Finlandia como práctica de verano cuando no nevaba.

De un simple método de entrenamiento para atletas profesionales, la marcha nórdica se ha convertido en un deporte ligero que puede practicar cualquier persona, desde adolescentes hasta personas mayores.

Qué es eso Marcha nórdica?



Ilustración de trekking, alpinista, senderismo.

De acuerdo a Federación Internacional de Marcha Nórdica (INWA), la marcha nórdica es una actividad que consiste en caminar utilizando dos bastones diseñados para ayudar al cuerpo a moverse de manera más eficiente. Los movimientos de manos y pies se realizan transversalmente, por ejemplo, el pie izquierdo avanza al mismo tiempo que la mano derecha se balancea para plantar el palo en el suelo. Este patrón ayuda a empujar el cuerpo hacia adelante mientras activa los músculos superiores como los hombros, los brazos y la espalda.

Expertos de Harvard Health explican que al involucrar la parte superior del cuerpo, la marcha nórdica puede aumentar la condición cardiovascular, mejorar la postura y ayudar a quemar calorias caminar más de lo normal. Por este motivo, a este deporte se le suele denominar un entrenamiento de cuerpo completo que respeta las articulaciones.

Cómo hacer marcha nórdica

La marcha nórdica puede parecer sencilla, pero requiere la técnica adecuada para obtener los máximos resultados. Los siguientes son los pasos, según informó Healthline, el martes 11 de noviembre de 2025.

1. Utilice bastones especiales para marcha nórdica

Estos bastones son diferentes de los bastones de trekking normales. La punta está equipada con goma o metal para usar en una variedad de superficies, mientras que la empuñadura está diseñada para ser estable y cómoda.

2. Mueva las manos y los pies alternativamente.

Cuando el pie derecho avanza, la mano izquierda se mueve hacia adelante y el joystick izquierdo se planta en el suelo. Viceversa. Este movimiento debe sentirse tan natural como caminar normalmente.