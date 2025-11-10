Kelly Clarkson dice que su exgerente le dijo que se operara los senos

Kelly Clarkson reveló durante un programa reciente como parte de su residencia Studio Sessions en Las Vegas que su ex manager le sugirió hacerse una cirugía plástica en los senos cuando comenzaba en la industria musical después de su victoria en “American Idol” (vía ¡Y! Noticias).

“Una vez un administrador de penes me dijo que me hiciera una operación de senos”, dijo Kelly. “Yo estaba como, ‘¿Por qué no te haces un trabajo de idiota?’ ¿Como qué? ¡Estoy bien con mis pequeñas tetas! Sal de aquí”.

«¿Quién dice esa mierda?» Clarkson preguntó a la audiencia. «La gente dice esa mierda. Se lo dicen todo el tiempo a la gente de la industria. Dicen la mierda más loca. Yo digo: ‘Esto no es normal. Has normalizado la locura’… Todo el mundo está aquí con cara de estar en el Capitolio en ‘Los juegos del hambre'».

La cantante pop y presentadora de un programa de entrevistas diurno enfatizó que su perspectiva sobre la cirugía plástica en la industria del entretenimiento es simple: «¿Tú? No me obligues a hacerlo. Me gustan mis pequeñas tetas. Me han servido bien».

Clarkson regresó recientemente a su residencia en Las Vegas después de posponer espectáculos a partir de agosto debido a la muerte por cáncer de su exmarido Brandon Blackstock.

«Desafortunadamente, necesito posponer el resto de las fechas de la sesión de estudio de agosto en Las Vegas», escribió Clarkson en el momento del anuncio. «Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos. Lo siento sinceramente por todos los que compraron entradas para los espectáculos y aprecio mucho su gracia, amabilidad y comprensión».

La muerte de Blackstock se informó el día después de que se anunciara el aplazamiento de Clarkson. La ex pareja comparte dos hijos. Clarkson solicitó el divorcio de Blackstock en junio de 2020 después de siete años de matrimonio.