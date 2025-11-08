Con la participación de Densus 88, la policía investiga la conexión entre la explosión en SMAN 72 y el ataque terrorista con bomba en South Tangerang-Jakut

Jacarta – Jefe de Relaciones Públicas Policía Metro JayaComisario de policía. Budi Hermanto, explicó sobre la participación Densus 88 en el desarrollo de la gestión de incidentes explosión De PEQUEÑO 72 Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Explicó que Densus 88 aún está analizando si existe una conexión entre la acción en SMAN 72 y la acción. terror Algo similar ocurrió hace algún tiempo con tres escuelas internacionales en el sur de Tangerang y el norte de Yakarta.

«Densus 88 está analizando si esto está relacionado con otros perpetradores de actos terroristas. Incluyendo el motivo, es decir, la autoridad de Densus», dijo Budi a los periodistas el sábado 8 de noviembre de 2025.

El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

Cuando se le preguntó más sobre la conexión entre la explosión en SMAN 72 y la amenaza terrorista con bomba en el Indicador Cultural del Norte de Yakarta hace algún tiempo, Budi enfatizó que esto también está siendo investigado por Densus 88.

«Hasta ahora no se ha encontrado ninguna conexión. Pero esto definitivamente será investigado por el Destacamento de Partes Competentes Relevantes en relación con sus respectivas tareas principales. Continuaremos investigando», dijo Budi.

Por lo tanto, también pidió al equipo de medios que tenga paciencia, mientras espera la liberación completa que será entregada por Polda Metro Jaya en un futuro próximo.

«Por eso esperamos que los compañeros también sean pacientes. En un futuro próximo, el Jefe de Policía realizará una liberación completa de todas las unidades de trabajo que hemos entregado anteriormente», dijo.

El jefe de la policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en el hospital islámico Cempaka Putih Foto : tvOnenews/Abdul Gani Siregar

Se sabe que anteriormente el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, reveló que del total de 96 víctimas heridas como consecuencia del incidente de explosión en la mezquita SMAN 72 de Yakarta, ocurrido el viernes 7 de noviembre de 2025, 29 personas todavía estaban bajo tratamiento intensivo en varios hospitales.

Donde 2 de las víctimas aún se encuentran en la UCI.

«Acabamos de realizar una visita, visitando las últimas condiciones de nuestros hermanos y hermanas, nuestros niños que actualmente están siendo tratados en el Hospital Cikini, el Hospital Islámico Cikini (Cempaka Putih)», dijo Listyo en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

El jefe de la Policía Nacional detalló que del total inicial de 96 víctimas, 14 personas todavía estaban siendo tratadas en el Hospital Islámico Cempaka Putih, otras 14 en el Hospital Yarsi y una víctima en el Hospital Pertamina Jaya.