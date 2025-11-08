Gandhi Fernando y Dianda Sabrina protagonizan un drama en formato vertical, un episodio de solo un minuto

Jacarta – Dos actores talentosos, fernando gandhi y Dianda Sabrina, logrando nuevos avances en el mundo del contenido digital de Indonesia. Los dos protagonizan el último proyecto titulado ‘I Love You My Teacher’, un drama romántico con un formato vertical de tan solo un minuto por episodio.

Esta serie, producida por Creator Media y Kuro Films, se transmitirá exclusivamente en la aplicación My Telkomsel a partir del 7 de noviembre de 2025 y presentará un total de 20 episodios. La historia es densa, emotiva y cercana a la realidad y atrae inmediatamente la atención del público. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta serie marca un cambio en la forma en que la gente disfruta del drama en la era digital. ‘I Love You My Teacher’ no es sólo una historia de amor, sino también un símbolo de la adaptación de los creadores indonesios a la tendencia de consumir contenido rápido y de calidad.

A diferencia de los dramas en general, ‘I Love You My Teacher’ está deliberadamente empaquetado en un formato vertical, similar a los videos que circulan en las redes sociales como TikTok o Instagram Reels. El objetivo es claro: diseñar un programa que sea fácil de disfrutar en la pantalla de un teléfono celular, como los dramas cortos chinos que son populares actualmente.

Gandhi Fernando, quien interpreta al personaje de Malik y también participa en el proceso de producción, admite que hacer una serie vertical es un gran desafío.

«Es realmente difícil. Si es una película, la duración es clara, podría ser de 90 minutos o dos horas. Así que si es una serie corta como esta, todavía tenemos que calcular la duración», dijo recientemente Gandhi Fernando en el área de Senayan, en el centro de Yakarta.

Agregó que la principal dificultad fue mantener la trama en un tiempo muy limitado.

«Pero aquí tiene que ser minuto a minuto, y cada episodio tiene que tener un clickbait o un suspenso para que la gente quiera seguir viéndolo», explicó.

Gandhi enfatizó la importancia de captar la atención de la audiencia desde el principio, considerando la intensa competencia por el contenido.

«Tenemos que enganchar al público en los primeros tres a cinco episodios. Porque si tarda demasiado al principio, la gente puede pasar inmediatamente al siguiente vídeo. Eso es lo más difícil», dijo.

En la serie ‘I Love You My Teacher’, Gandhi interpreta a Malik, un profesor suplente. Accidentalmente forma una conexión con una de sus alumnas, Ana, interpretada por Dianda Sabrina.