¡Completo! Este es el veredicto de la sesión del MKD contra Sahroni, Adies Kadir y Uya Kuya

Jacarta – Casa del Tribunal de Honor (MKD) RPD RI dio lectura a los resultados de la decisión del juicio en el caso de presuntas violaciones éticas contra cinco miembro de la RPD RI desactivado, miércoles 5 de noviembre de 2025.

La sesión de lectura de la decisión se llevó a cabo en la sala del tribunal MKD en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta. La decisión fue leída directamente por el vicepresidente del MKD, Adang Daradjatun.

Los imputados estuvieron presentes directamente en la audiencia de sentencia, a saber: Ahmad SahroniUiya somos Nosotros, pero las oficinas son Pelths. Adies Kadir.

Los siguientes son los resultados completos de la audiencia de decisión del MKD para los cinco miembros inactivos de RI de la RPD:

1. Adies Kadir

El Consejo Honorario (MKD) de la RPD decidió reintegrar a Adies Kadir como miembro de la RPD. MKD evaluó que Adies Kadir no violó la ética.

«Por la presente, el MKD decide y dictamina, en primer lugar, que no se ha demostrado que el primer acusado, Adies Kadir, haya violado código de ética«, dijo Adang en la sala de audiencias del MKD de la RPD de RI.

«Declarando el primer acusado, Adies Kadir fue activado como miembro de la Cámara de Representantes a partir del momento en que se leyó esta decisión», continuó.

El Consejo Honorario (MKD) pidió entonces a Adies Kadir que tuviera más cuidado al transmitir información al público.

2. Ahmad Sahroni

El Tribunal Honorario de la Cámara de Representantes (MKD) declaró que se demostró que Ahmad Sahroni había violado el código de ética. Luego, Sahroni fue desactivado como miembro de la RPD durante seis meses.

«Está demostrado que Ahmad Sahroni ha violado el código de ética de la RPD», afirmó Adang.

«Condenó al acusado V, Ahmad Sahroni, a permanecer inactivo durante 6 meses a partir del momento en que se leyó esta decisión, que se calcula a partir de la desactivación de la persona en cuestión según la decisión del Ministerio Público de Nasdem», continuó.

Explicó que todos los acusados, incluido Ahmad Sahroni, no recibieron derechos económicos durante el período de desactivación.

3. Nafa Urbach

La sesión del Consejo Honorario (MKD) de la RPD de RI decidió que Nafa Indria Urbach, miembro de la facción Nasdem de la RPD, estuviera inhabilitada durante tres meses.

«Declarar que se demuestra que el acusado 2, Nafa Indria Urbach, violó el código de ética», dijo Adang al leer el veredicto del juicio de ética, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Declarando que el acusado Nafa Urbach ha estado inactivo durante tres meses, a partir de la fecha de lectura de esta decisión, calculado a partir de la desactivación del interesado según la decisión del PPD Nacional Democrático (Nasdem)», continuó.