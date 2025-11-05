Lista de sectores empresariales que absorben la mayor cantidad de trabajadores

Jacarta – La Agencia Central de Estadística reveló que los sectores agrícola, comercial y empresarial industria El procesamiento se convierte en un gran contribuyente a la absorción de energía. trabajar la mayoría en Indonesia. El dato es de agosto de 2025 respecto al año anterior.

El diputado de balances y analista estadístico del BPS, Moh Edy Mahmud, explicó que durante este período casi todos los sectores empresariales experimentaron un aumento en el número de trabajadores. Excepto otras actividades de servicios, minas y canteras, actividades financieras y de seguros, e inmobiliarias.

«Los tres sectores empresariales que absorben a la mayor parte de los trabajadores son la agricultura, el comercio y la industria procesadora», dijo Edy el miércoles en Yakarta.

El sector agrícola contribuyó con el 28,15 por ciento a la absorción de mano de obra en agosto de 2025. Mientras tanto, los sectores de comercio e industria procesadora contribuyeron con el 18,73 por ciento y el 13,86 por ciento respectivamente.

Edy explicó que en el periodo agosto de 2024 – agosto de 2025, el sector empresarial agrícola experimentó un aumento del empleo en 0,49 millones de personas; alojamiento y comida y bebida para 0,42 millones de personas; así como la industria procesadora de 0,30 millones de personas.

BPS también señaló que de los 146,54 millones de habitantes ocupados, el 38,74 por ciento de ellos tenía la condición de trabajadores, empleados o empleados. En comparación con el año anterior, la población que trabaja en calidad de obrero, asalariado o asalariada experimentó el mayor aumento, concretamente 0,65 millones de personas.

En el último año, el número de residentes que trabajan con estatus empleado las familias experimentaron el mayor descenso, concretamente alrededor de 0,30 millones de personas.



Trabajadores limpian el suelo del campo de fútbol del estadio Benteng en la zona del centro deportivo Kelapa Dua, Tangerang, Banten, el lunes 19 de noviembre de 2018. Foto : ENTRE FOTOS/Muhammad Adimaja

Mientras tanto, en línea con el aumento de la población que trabaja como jornaleros, empleados o empleadas, la proporción de trabajadores formales a agosto de 2025 ha aumentado a alrededor del 42,20 por ciento de la población activa total.

Según el nivel de educación, en agosto de 2025 se registró que el 13,06 por ciento de la población activa tenía educación terciaria o un diploma o superior.



Ilustración de tierras agrícolas.

Además, el 34,75 por ciento de la población activa tiene educación primaria o inferior, por lo que los trabajadores con baja educación todavía dominan la población activa en Indonesia.

«En comparación con agosto del año pasado, el porcentaje de trabajadores con estudios primarios e inferiores disminuyó, mientras que los trabajadores con diploma y niveles educativos superiores, por el contrario, aumentaron», explicó. (Hormiga)