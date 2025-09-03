Cómo el diseñador de producción construyó gala en dos semanas

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2, parte 2 de «Miércoles« Ahora transmitiendo en Netflix.

Diseñador de producción de «Miércoles» Mark Scruton Tenía la tarea de su mayor esfuerzo hasta ahora: crear el aspecto de una lujosa gala de recaudación de fondos.

Pero no fue una gala. Fue uno para Nevermore Academy. Al comienzo de la temporada 2, la Escuela para Outcasts Social se basa en un nuevo director con Steve Buscemi interpretando a Barry Dort. Una de las primeras cosas que planea hacer es organizar un evento de gala, y quiere que done la madre de Morticia (Catherine Zeta Jones), abuela Frump (Joanna Lumley), para donar. «Queríamos superar lo que hicimos la temporada pasada y hacer algo que fuera tan completamente diferente», dice Scruton.

La directiva del director Tim Burton a Scruton fue «ir a la ciudad» y hacer algo grandioso y opulento, pero manténgalo en tierra. Scruton dice: «Creo que las escenas están tan bien escritas en términos de cómo están los personajes y lo que está sucediendo. Los conjuntos casi se diseñan porque se sientan y entiendes lo que tienes que dar para que esa escena cobre vida».

Además del desafío, fueron el tiempo y el espacio. Scruton explica: «24 horas antes de comenzar a construir el salón de baile de gala, tuvimos un gran bosque ambientado allí donde había tenido lugar la espada que luchaba con Morticia y el miércoles». Scruton y su equipo tuvieron un fin de semana para eliminar los árboles, el barro, la tierra y los terraplenes. «En 48 horas, estábamos allí construyendo el Gran Canal para nuestra Gala, y caminando en los enormes arcos que habíamos hecho en otro lugar».

En cuanto al diseño, se inspiró en el mundo de la ópera, que usó grandes piezas de paisajes pintados a mano para hacer el set más grandioso. «Esa fue mi clave para todo el set. Tomamos grandes elementos de la arquitectura veneciana, y luego los pintamos literalmente sobre estos grandes arcos de lona».

Además de eso, el equipo de Scruton construyó una góndola que necesitaba flotar por el canal. «Tuvimos dos semanas comenzando a terminar con esa set, vestida y lista para funcionar».

Se revelan los motivos del director Dort; Quiere la fortuna de la abuela, y también se revela como el autor intelectual de la canción de la canción de la mañana. Más tarde, Dort toma a Bianca como rehén, pero termina incendiando un candelabro en el proceso.

Ajax salta y la rescata convirtiendo a Dort en piedra usando sus habilidades de Gorgon. Sin embargo, el destino de Dort está sellado después de que la lámpara se bloquea y lo aplasta a muerte. «Afuera, tenemos estos enormes candelabros, e inicialmente, eso estaba destinado a estar donde sucedió esa escena, y fue aplastado por el candelabro exterior».

Sin embargo, cuando se acercaron al cable, la escena «volcó a una escena interior en el salón de baile, y tuvimos que juntar otra lámpara de araña para que funcione en interiores».

Agrega Scruton: «Esa fue una toma. Al final, cayó, se rompió perfectamente. Todos estaban felices y nos alejamos».

La temporada 2 de «Miércoles», Parte 2, ahora está transmitiendo en Netflix.