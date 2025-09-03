Angelina Jolie Board ‘Muganga, la que trata’ como productora

Ganador y defensor del Oscar Angelina Jolie Se ha firmado con el equipo productor de «Muganga, el que trata», que se inspira en la verdadera historia del Premio Nobel del Premio de la Paz Dr. Denis Mukwege y la difícil situación de los sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto a nivel mundial, particularmente las mujeres que defiende en el este de Congo.

Jolie, quien conoció por primera vez a los sobrevivientes de violación en la República Democrática del Congo en 2013, ha conocido y trabajado junto con el Dr. Mukwege durante más de una década, haciendo campaña para el fin de la impunidad del uso de violación y violencia sexual como armas de guerra. MUKWEGE, Jolie Notes ha tratado a decenas de miles de sobrevivientes de violación, a pesar de los ataques a su vida, durante décadas.

En una declaración, Jolie saludó al Dr. Mukwege por su trabajo en nombre de mujeres y niños en su país, llamándolo «un sanador de mentes y cuerpos», y describió «Muganga, el que trata» como «una película urgente y poderosa».

«Me siento honrado de unirme al equipo de la película para amplificar las voces de los sobrevivientes congoleños y el trabajo esencial del Dr. Denis Mukwege, uno de los mayores defensores de nuestro tiempo, luchando para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra en la RDC y global», dijo Jolie.

«Muganga, el que trata», que se lanzará en Francia el 24 de septiembre, es producido por Cynthia Pinet (para la producción de Petites Poupées) y dirigida por Marie-Hélène Roux de un guión que coescribió con Jean-René Lemoine. Filmado en el lugar en Gabón, el actor ganador de César Isaach de Bankolé interpreta al Dr. Mukwege, liderando un elenco de conjunto que también incluye a Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo y Déborah Lukumuena. La película recientemente ganó tres premios Valois en el Festival de Cine de Angoulême en Francia, incluido el Prestigious Audience Award, el Premio Juvenil y el Mejor Actor de De Bankolé.

El proyecto fue más de una década en la creación, dijo Pinet en un comunicado, pero los cineastas perseveraron para «hacer que la pantalla sea una realidad con demasiada frecuencia silenciada: la de las mujeres congoleñas».

«A pesar de los obstáculos, junto con la directora Marie-Hélène Roux, dedicamos toda nuestra energía a amplificar las voces de los sobrevivientes y el Dr. Denis Mukwege, creando un espacio donde su coraje y resistencia podrían mostrarse con dignidad», explicó el productor. «‘Muganga, el que trata’ no es una historia de dolor, sino de esperanza, curación y la extraordinaria fuerza de los seres humanos para volver a subir».

Sobre la participación de Jolie en el proyecto, Pinet agregó: «Durante años, ha sido una de las voces más comprometidas de Hollywood para los derechos humanos, asegurando incansablemente que se escuchan a las mujeres y los niños víctimas de violencia. Su compromiso es fuerte y sincero, y su presencia afirma que ‘Muganga, la que más tratan a las bordadas de los que trata a las humanidades que habían compartido a nuestra humanidad, y que ha sido la convicción de la convicción. Ese arte puede ser una fuerza para la justicia y la curación «.

Roux agradeció de manera similar a Jolie, a quien describió como «uno de los artistas y activistas más talentosos del mundo», por reconocer tanto el tema urgente de la película como su visión artística.

«Desde el principio, ‘Muganga’ ha sido un viaje cinematográfico basado en opciones audaces, no una película biográfica, sino en un momento en el que se unen el arte y el activismo», dijo Roux. «Con Angelina Jolie uniéndose como productora, la película gana una voz que fortalece su alcance y propósito. Recuerdo estar parado en el Hospital Panzi, mirando a las mujeres acostadas en la cama, sus ojos llenos de esperanza mientras escuchaban al Dr. Mukwege decir:» Ella está haciendo una película para que el mundo no te olvide «. Con Angelina Jolie a nuestro lado, creo más que nunca que puedo cumplir esa promesa ”.

[Pictured above: Angelina Jolie and Isaach De Bankolé as Dr. Mukwege in “Muganga, the One Who Treats.”]