Cómo comprobar si una cuenta de Instagram está bloqueada o no, ¡el número 5 que a menudo no te das cuenta!

Jacarta – Redes sociales como Instagram es ahora una parte importante de la vida cotidiana. A través de esta plataforma, puedes compartir fotos, historias y comunicarte con amigos y colegas.

Sin embargo, ¿alguna vez has notado que la cuenta de alguien desapareció repentinamente de tu lista de seguidores o ya no se pudo encontrar? Lotes usuarios que están confundidos, si la cuenta ha sido desactivada, eliminada o si están obstruido?

El bloqueo en Instagram no proporciona notificación oficial a los usuarios. Así, si alguien te bloquea, Instagram no te dirá nada.

Aun así, existen una serie de señales que pueden ayudarte a reconocer si realmente alguien te ha bloqueado. Lanzando desde Cable de vidaEstas son las señales de que es probable que alguien haya bloqueado tu cuenta en Instagram.



Ilustración de Instagram Foto : pexels.com/Bastian Riccardi

1. El nombre de usuario no aparece cuando se busca

Una de las señales más comunes de que te han bloqueado es cuando la cuenta de la persona no aparece en los resultados de búsqueda. Si antes podías encontrar su cuenta fácilmente, pero ahora no aparece, es muy probable que la cuenta te haya bloqueado. Los usuarios bloqueados no pueden encontrar el perfil de su bloqueador incluso si escriben correctamente el nombre de usuario en el campo de búsqueda.

2. No puedo acceder a su perfil a través de un enlace directo.

Otra forma de estar seguro es escribir la URL del perfil en el navegador, por ejemplo instagram.com/nombre de usuario. Si aparece el mensaje “Usuario no encontrado” o “Esta página no está disponible”, es posible que la cuenta te haya bloqueado. Sin embargo, también debes recordar que esto puede suceder si el usuario desactiva temporalmente su cuenta.

3. El perfil desaparece de la lista de chat (DM)

Si le envió un mensaje directo (DM) a la persona, intente abrir la sala de chat nuevamente. Si el perfil cambia a «Usuario de Instagram» sin foto de perfil y sin actividad reciente, podría ser una señal de bloqueo. Según SocialWick, esta condición suele ocurrir cuando alguien te bloquea o elimina su cuenta.

4. No puedo ver cargas, historias y carretes.

Bloquear en Instagram significa que no puedes ver las cargas, historias o reels de la persona que está bloqueando. Incluso si tienes tiempo para guardar sus cargas anteriores, pueden simplemente desaparecer de tu colección. Si la cuenta es pública y aún no se puede acceder a ella, existe una alta posibilidad de que lo bloqueen.