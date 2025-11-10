SZA y Jon y Vinny se unen para apoyar a los beneficiarios de SNAP

SZA y restaurante italiano con sede en Los Ángeles jon y vinnyse han unido para proporcionar 1,400 comidas gratuitas para personas que luchan sin los beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). propio de SZA NO caridad está detrás de la asociación.

«Todos saben cuánto amo a Jon y Vinny’s», SZA escribió en una publicación colaborativa de Instagram con Jon y Vinny’s. «¡¡Pero no es divertido si los Homies no pueden tener ninguno!!»

«La semana pasada [SZA] «Se acercó a nosotros con una idea y ahora, con su ayuda, es una realidad», escribió el restaurante. «Durante los próximos 7 días nos asociaremos con su organización benéfica NOT para proporcionar 1400 comidas gratis (100 cenas para 2 por día) para los miembros de la comunidad de Los Ángeles que reciben SNAP».

Cada comida estará disponible para llevar en la ubicación del restaurante en Slauson de 3 a 5 p. m. a partir del 11 de noviembre y hasta el 17 de noviembre. “Gracias SZA por inspirarnos a todos a estar ahí para nuestros vecinos”, escribieron Jon y Vinny’s.

El futuro de los beneficios de SNAP para aproximadamente 5,5 millones de californianos sigue siendo incierto en medio del cierre del gobierno, que deja a muchos sin recursos.

+ Brillanteun socio de datos, y Gráfico TMEuna lista de música bajo Tencent Music Entertainment Group (TME), ha anunciado una nueva asociación de datos global. El acuerdo permite la integración de métricas de consumo de ventas y streaming de plataformas TME, incluidas QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music y JOOX, en la plataforma de datos musicales CONNECT de Luminate, líder en la industria.

La nueva asociación proporciona visibilidad internacional al mercado musical de China y los datos se reflejarán en la transmisión y las ventas globales de CONNECT en las próximas semanas.

Hablando sobre el anuncio, Rob Jonas, CEO de Luminate, compartió: «Esta asociación marca un momento crucial para la industria musical global, subrayando el compromiso inquebrantable de Luminate de proporcionar la medición más precisa y completa de la actividad musical en todo el mundo. Como la fuente más confiable de datos de ventas y streaming de la industria, nuestros clientes y socios esperan tanta información como sea posible para tomar las mejores decisiones comerciales, y sabemos lo valioso que es para un mercado tan grande e influyente como China estar representado en esos conocimientos».

TC Pan, vicepresidente del grupo TME y presidente del Departamento de Cooperación de Contenido, dijo: «Esta colaboración con Luminate representa un esfuerzo basado en datos para establecer un ecosistema de contenido global unificado. China es uno de los mercados musicales más dinámicos del mundo y, a través de esta asociación, todo el contenido de las plataformas de TME, ya sean nacionales o internacionales, participará e incluso ayudará a dar forma a las tendencias musicales globales. En el futuro, TME continuará fortaleciendo su ecosistema de contenido, permitiendo que se descubra más contenido de calidad en todo el mundo, obteniendo valor a largo plazo a través de una viaje de la ‘conectividad de datos’ a la ‘sinergia de ecosistemas’”.

+ Publicación de música de Sony anunció hoy el nombramiento de miguel joven como director de información. Con sede en Nashville, Young reportará al director financiero de Sony Music Publishing, Tom Kelly.

Como CIO, Young liderará la estrategia tecnológica de la empresa y sus iniciativas de transformación en curso para promover el crecimiento, la escalabilidad y la eficiencia en nombre de los compositores y catálogos de SMP en todo el mundo. También trabajará estrechamente con todos los departamentos para optimizar los flujos de trabajo, ampliar los conocimientos basados ​​en datos y perfeccionar e implementar las mejores prácticas en el desarrollo de software, la seguridad, el cumplimiento y la gobernanza de datos.

Young dijo: «Estoy muy emocionado de unirme a Sony Music Publishing. Como tecnólogo de carrera y músico aficionado de toda la vida, es emocionante ser parte de la cultura impulsada por la misión de SMP. Espero trabajar con el equipo para avanzar en el apoyo a los compositores de SMP a lo largo de sus viajes creativos».

Kelly dijo: «Michael es un líder experimentado que sabe cómo innovar. Esperamos mejorar nuestras capacidades y lograr un mayor crecimiento en nombre de nuestros compositores en todo el mundo».