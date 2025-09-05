Cofundador de Turtles, Singer on Happy Together fue 78

Mark Volmanun miembro fundador de la banda de rock de la década de 1960 Las tortugas y el cantante conocido como «Flo» de Flo & Eddie, murió en Nashville, Tennessee, el viernes después de una breve enfermedad repentina. Tenía 78 años.

Nacido en Los Ángeles en 1947, Volman comenzó a tocar música y actuar a una edad temprana. Después de graduarse de Westchester High School en 1965, fundó las tortugas con Howard Kaylan junto con el guitarrista principal Al Nichol, el guitarrista de Rhythm Jim Tucker, el bajista Chuck Portz y el baterista Don Murray. Lanzaron éxitos pop como «It Ain’t Me Babe», «Elenore» y la canción número 1. Billboard Hot 100 «Happy Together», en la que cantó armonía.

Las tortugas se separaron en 1970, lo que llevó a Volman y Kaylan a formar Flo & Eddie. Como dúo musical, recorrieron las madres de invención de Frank Zappa y crearon pistas de fondo para varios artistas desde T Rex hasta Bruce Springsteen. También crearon música para la televisión, especialmente la serie infantil «Strawberry Shortcake».

A fines de los años cuarenta, Volman regresó a la escuela para completar su licenciatura en la Universidad Loyola Marymount. Se graduó en 1997 y luego completó un MFA en 1999. Luego comenzó a enseñar cursos de negocios musicales a nivel universitario, más constantemente en la Universidad de Belmont en Nashville.

Volman fue diagnosticado con demencia en el cuerpo de Lewy en 2020, pero continuó actuando a través de las primeras etapas de su enfermedad. En 2023, reveló su diagnóstico y el mismo año publicó sus memorias, «Happy Forever Forever: My Musical Adventures with the Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie y más».

Le sobreviven su parodia Emily Volman, su ex esposa Pat Voman y sus hijas Hallie Volman y Sarina Miller, y su hermano Phil Volman.