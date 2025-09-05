El director húngaro Ildikó Enyedi se estrena ‘amigo silencioso’ en Venecia

En el estreno de Venecia «Amigo silencioso«, El director húngaro Ildikó Enyedi observa a las personas que intentan comunicarse con las plantas, en 1908, 1972 y 2020, respectivamente. Sin embargo, no por primera vez. En su drama de 1999» Simon the Magician «, una planta sirvió como testigo en una investigación de asesinato.

“Cuando era adolescente en la década de 1970, todo era sobre ‘Flower Power’. Hubo una gran ola de experimentar con la comunicación de la planta, el uso de sensores o interfaces para comprender lo que está sucediendo entre las plantas, cómo perciben el mundo y se comunican entre sí.

«Fue un momento realmente hermoso e ingenuo», dice Enyedi, mencionando el especialista en interrogación Cleve Backster que unió una planta a un polígrafo. Ahora, uno de sus personajes ‘enseña’ geranium en maceta sobre cómo abrir una puerta.

«Este pequeño experimento se basó en algo que leí cuando era adolescente. Un científico puso sensores en su planta y se dio cuenta de que reacciona cada vez que llega a casa en automóvil. Amplificó pequeñas señales eléctricas y pudo abrir su garaje», se ríe.

«Existe este fuerte deseo de entender ‘la otra’: una planta, un animal u otro ser humano. Está incrustado en nosotros. Pero el humor ligero fue realmente importante para mí. No podemos tomarnos tan en serio».

«Silent Friend» sigue a tres personas diferentes en tres veces diferentes en la misma universidad alemana: la primera estudiante allí, un joven pidió cuidar la planta de su enamoramiento y un neurocientífico de Hong Kong atrapado allí durante la pandemia.

Este último, obsesionado con un misterioso árbol de Ginkgo en un jardín botánico, es interpretado por Tony Leung Chiu-waiactuando en su primera película europea.

«Tuve una conversación muy interesante al respecto con Tony, porque estaba muy interesado en las corrientes subterráneas filosóficas de la película. Compartimos libros, Ted habla, y me dijo que la filosofía oriental se trata de la oriencia. Hay una curiosidad natural de descubrir cómo ser parte de este mundo y cómo estar separados», dice Enyii, Oscar nominado a «en el cuerpo y el alma y el alma» «.»

«No se trata solo de repetir que somos» una parte de la naturaleza «, sino de aceptar nuestra separación de ella. Solo hay una pequeña porción de lo que podemos percibir con nuestros sentidos humanos. Si hacemos las paces con eso, tal vez comenzaremos a vivir nuestras vidas de manera diferente», observa.

El «amigo silencioso» podría verse como una declaración ecológica o incluso política y un llamado para respetar la naturaleza. Pero Enyedi se resiste a palabras tan grandes.

«Hacer una declaración al no hacer una declaración fue muy importante para mí. Muchos cambios en nuestra vida podrían ocurrir sin esfuerzo si simplemente cambiamos un poco nuestro punto de vista», argumenta.

Vendido por Films Boutique, es producido por Pandora Film, Inforg-M&M Film, Galatée Films y Rediance Films.

«Si pides amabilidad de una manera militante, no funciona. Pero siempre soy escéptico por mostrar solo el lado oscuro. Está en todas partes, eso es cierto, pero no es la única verdad. Todos los días, me sorprende cómo parece la amabilidad en los momentos más inesperados y los lugares más inesperados».

Tenía que descubrir cómo mostrar plantas mientras también sugiría su vida interior.

«Fui muy inflexible acerca de que fuera bastante simple. Una vez más, teniendo en cuenta nuestros límites humanos, hay cosas que solo podemos adivinar vagamente. Es difícil filmar un árbol de una manera sensual y sensible. No tiene cara. Pasamos mucho tiempo con mi cinematógrafo Gergely Pálos, pensando en eso».

«Este árbol estaba en el medio de una ciudad, lo que nos permitió abrazar la perspectiva humana. Pero incluso en este espacio controlado por el hombre hay seres complejos que tienen una vida y que observan lo que estamos haciendo. Y no estamos al tanto de ello».

Para el episodio de 1908, volvió al trabajo del fotógrafo alemán Karl Blossfeldt, conocido por sus fotografías de plantas en blanco y negro.

«No eran exóticos: era un repollo, una cebolla, una pequeña rama. Pero se podía ver al artista detrás de ellos, Dios o la naturaleza, en plena floración. Tenías la sensación de que estabas en un planeta desconocido, mirando a seres alienígenas».

Aprendió a mirar la naturaleza también durante la pandemia, reflejando el personaje de Leung.

«Vivo en medio de Budapest, en el cuarto piso, y hay un cerezo gigante frente a mi ventana. Durante el bloqueo, fue increíble ver que cambiar y desarrollar una conexión muy personal. Apichatpong Weerasethakul tenía la misma experiencia, aunque tenía más suerte, tenía todo el jardín», sonríe.

«En este tipo de silencio, finalmente podríamos notar que no estamos solos. Más tarde, la película cambió a toda nuestra tripulación. Los obligó a prestar atención y estaban caminando por una calle forrada de árboles de manera un poco diferente».

Después de la entrevista, Enyedi comparte un poema de Sándor Weöres llamado «Las fronteras borrosas».

“Cuando comienzas a deconstruir tu propia personalidad, experimentas como la frontera entre tu alma y la de los demás se disuelve gradualmente.

Si miras a los ojos de tu compañero humano, sientes sus emociones y te das cuenta: ‘Este también soy yo’. Si acaricias a un perro, sientes que su mundo se mezcla con el tuyo: ‘Esto también soy yo’. Si su tacto persiste en un mueble, absorbe su silencio no estructurado: «Este también soy yo».

Tu alma no es solo la tuya, y el alma de todos es tuya. Todo es transparente, como hecho de cristal. De repente, te vuelves inconmensurablemente abundante; Su cuerpo y su alma están renovados, y el trabajo, el descanso, la compañía y la soledad lo llenan de igual alegría «.

«Él lo dice mucho mejor que yo», escribe.