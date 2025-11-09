Chuck Lorre, James Burrows y Ted Danson rinden homenaje a Bob Broder

Bob Broder Era alérgico a las conversaciones triviales. En su apogeo como uno de los principales agentes literarios de la industria, era conocido como «Darth Broder». Le encantaba esquiar. Le encantaba jugar al póquer, hacer mermelada de higos y fumar puros. Y amaba a su familia y a sus golden retrievers con todo su corazón.

Así es como se recordó a Broder el sábado en un servicio conmemorativo celebrado en el Teatro Steven J. Ross en el lote de Warner Bros., donde pasó los últimos doce años de su carrera como director comercial de Chuck Lorre Producciones. Broder murió el 23 de septiembre a la edad de 85 años. La reunión de varios cientos de personas reflejó quién es quién de los ejecutivos y líderes de toda la industria, así como de amigos y familiares de toda la vida. Más de unos pocos agentes rivales vinieron a presentar sus respetos.

Lorre, el prolífico showrunner y cocreador de “Two and a Half Men”, “The Big Bang Theory”, “Dharma & Greg” y muchos otros programas, siguió el poderoso elogio de apertura pronunciado por el rabino Steven Z. Leder de Wilshire Boulevard Temple. Con tantos escritores de comedia en cartel, el tributo a Broder no fue un asunto sombrío. También estaba lleno de detalles personales reveladores sobre un hombre que nunca fue acusado de compartir demasiado. (¿Quién sabía que Bob Broder dirigía bares en la playa de Santa Mónica mientras estudiaba derecho en UCLA?). Como observó James Burrows, otro cliente de larga data: «Él sabía lo del dinero; yo sabía lo divertido».

Además de Lorre y Burrows, los otros oradores fueron: Norman Kurland, su socio comercial desde hace mucho tiempo en la agencia Broder Kurland; los hermanos menores Madelynn Broder Kopple y Bill Broder; Chris Silbermann de CAA, quien reflejó la generación de agentes ahora de alto rango que aprendieron los oficios en Broder Kurland; Eddie Gorodetsky, un escritor y productor asociado durante mucho tiempo con Lorre y compañero de cigarros de Broder; Revata Bowers, ex directora del Centro de Educación Temprana de UCLA, donde Broder se desempeñó como administrador y presidente de la junta; Tom Hoberman, un destacado abogado del mundo del entretenimiento y viejo amigo; y, para terminar, el trío de cocreadores de la serie “Cheers”, Glen Charles y Les Charles, que fueron clientes de Broder desde hace mucho tiempo, y la estrella Ted Danson.

Aquí está el tributo completo de Chuck Lorre a Broder. Su primera frase obtuvo una de las mayores respuestas en un memorial lleno de risas, porque era muy cierta. «Bob me habría sacado de esto», dijo inexpresivamente.

Mi nombre es Chuck Lorre. Bob Broder, también conocido como Darth Boder, fue mi agente durante 25 años, mi socio comercial durante 12 y mi amigo durante, oh Dios, debo decir seis, siete meses… no seguidos. A Bob le gustaba decirle a la gente que trabajaba para mí, pero ambos sabemos que eso no era cierto. Broder trabajó para mí de la misma manera que un cuidador de zoológico trabaja para los monos.

Aquellos de ustedes que me conocen saben que mi comportamiento es algo emocional, y digamos que la ira es mi punto ideal, la justa indignación mi lugar feliz. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que Bob Broder no era ninguna de esas cosas. Siempre fue tranquilo, juicioso, analítico, por no decir tremendamente inteligente. Como resultado, cada vez que no estábamos de acuerdo en algo que sucedía con frecuencia, me equivocaba. Me equivocaba tan a menudo que llegué al punto en que supe que estaba equivocado cuando las palabras salían de mi boca, podía mirar a Bob y verlo tratando de no poner los ojos en blanco. Para empeorar las cosas, siempre me dejaba despotricar y desvariar sobre alguna injusticia de clase alta que me vi obligado a sufrir, como cuando negociamos un nuevo acuerdo general con Warner Bros. Esperó hasta que terminé de escupir y luego, lenta y pacientemente, me explicó por qué estaba mal que yo calificara los gastos generales de distribución como desnatados.

Uno de mis recuerdos más preciados, me volvió loco con la declaración de participación en las ganancias. Trató de calmarme explicándome cómo Warner Bros., Fox y Disney, básicamente, todas las compañías de producción jugaban un juego llamado Robar dinero legalmente a tus socios y que no era su trabajo detener el juego. Su trabajo era limitar la estafa a un número aceptable. O, como él lo expresó tan sucintamente, Chuck. Te van a joder. Sólo me aseguraré de que traigan algo. lubricante. Sus palabras, no las mías.

Todavía discuto con Bob, sólo que ahora los argumentos están aquí. [points to his head]y los resultados son los mismos. Todavía estoy equivocado. Está bien. En lugar de enojarme, aprendí a hacer una pausa para respirar y preguntarme: ¿Qué haría Broder? ¿Y sabes lo que me dice? De hecho, me lo ha estado diciendo durante 25 años, no mediante sermones ni siendo pedante, sino por su forma de comportarse, de comportarse, de tratar a la gente en los negocios. En una ciudad dominada por egos, aparentemente no tenía ninguno. Él siempre era el adulto en la habitación, lo que creaba un espacio seguro para los niños. Y por niños me refiero a mí, y si fumaba suficiente marihuana, Jimmy Burrows, lo siento. Lo lamento. Estaba justo ahí.

Bob era querido por todos los que lo conocían. Era un agente literario de gran éxito, un buen padre, un marido cariñoso, un amigo de confianza, un ejecutivo de producción duro pero justo, un gran esquiador y un jugador de póquer de talla mundial. Lo único que no podía hacer era charlar. Si, después de completar la llamada telefónica, dijera: «Oye, ¿viste ese episodio de ‘Succession’ anoche?» Su respuesta sería: «Adiós». Si sentía la necesidad de charlar, tenía que llamar a Peter Roth.

Recientemente alguien me preguntó si planeo reemplazar a Bob como director de mi empresa. Mi respuesta fue, ¿por qué haría eso? El esta aqui y el esta aqui [points to head and heart]. Gracias.