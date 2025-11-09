¡Loco! Resulta que el estudiante sospechoso de portar 7 explosivos en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – Destacamento Especial (Densus) 88 de la Policía Antiterrorista dijo que el estudiante sospechoso de ser el autor trajo siete explosivo De PEQUEÑO 72Kelapa Gading, norte de Yakarta.

Esto se descubrió después de que agentes conjuntos llevaron a cabo investigaciones en la escena del crimen (TKP) después del incidente. explosión sucedió.

«Es cierto (había siete explosivos)», dijo la portavoz de Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana, cuando fue contactada el domingo 9 de noviembre de 2025.

Mayndra explicó que de los siete explosivos que llevaba el estudiante sospechoso de ser el autor, cuatro de ellos habían explotado en dos ubicación.

Mientras tanto, la policía confiscó tres explosivos sin detonar para realizar una investigación más exhaustiva.

«Cuatro explotaron en dos lugares. Tres no explotaron», dijo.

Sin embargo, Mayndra no brindó detalles sobre el tipo de explosivo que hirió a 96 personas.

Se sabe que un estudiante de SMAN 72 Yakarta reveló el momento tenso momentos después de la explosión ocurrida en el entorno escolar el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde.

Según testimonio transmitido por su familia, el estudiante sospechoso de ser el autor intentó escapar, pero fracasó.

«Intentó correr subiendo al segundo piso, pero cuando estaba a punto de correr hacia la puerta trasera, se cayó. Así que no fue porque le dispararon», dijo uno de los estudiantes de SMAN 72 a través de su familia, citado por tvOnenews el domingo 9 de noviembre de 2025.

El testigo admitió que se encontraba dentro de la mezquita de la escuela cuando se produjeron dos explosiones seguidas. Intentó salir corriendo de la mezquita para escapar al área frente a la escuela. Presa del pánico, vio al presunto autor tirado cerca de la puerta trasera de la escuela.

«Sí (el presunto autor fue encontrado) cerca de la puerta trasera, entre la parte trasera y el comedor, hay una especie de pasillo donde los niños suelen pasar el rato durante el recreo», dijo.

Jefe de Policía Nacional confirma que agresor es estudiante del SMAN 72

El jefe de la policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo, confirmó que el autor era un estudiante de la escuela.

«El presunto responsable es actualmente un estudiante de secundaria. Mientras tanto, quienes están siendo atendidos en la UCI requieren cuidados especiales, no deben interactuar con el público para que no haya potencial de inflamación o infección», dijo el Jefe de la Policía Nacional luego de visitar el lugar. víctima en el Hospital Islámico Cempaka Putih.