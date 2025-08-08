





China el viernes dio la bienvenida Primer Ministro Narendra ModiLa visita planificada a la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) se celebrará a finales de este mes, informó el PTI.

Después de una brecha de más de siete años, se espera que el primer ministro Modi viaje a China a finales de este mes para asistir a la cumbre anual de la SCO, dijeron personas familiarizadas con el asunto en Delhi esta semana.

China da la bienvenida al primer ministro Modi por la Cumbre SCO Tianjin, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, al responder una consulta sobre los informes de que el primer ministro Modi visita a China para asistir a la Cumbre de Tianjin, según el PTI.

«Creemos que con el esfuerzo concertado de todas las partes, la cumbre de Tianjin será una reunión de solidaridad, amistad y resultados fructíferos, y el Maldito Entrará en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad con una mayor solidaridad, coordinación, dinamismo y productividad «, dijo.

China organizará la Cumbre SCO en Tianjin del 31 de agosto al 1 de septiembre.

Los líderes de más de 20 países, incluidos todos los estados miembros de la SCO y los jefes de 10 organizaciones internacionales, asistirán a eventos relevantes, dijo Guo.

La Cumbre SCO Tianjin será la cumbre más grande en escala desde el establecimiento de la SCO, dijo.

PM Modi había viajado anteriormente a Porcelana En 2019. También celebró una reunión con el presidente chino Xi Jinping al margen de la Cumbre BRICS en el Kazan de Rusia en 2024.

El avance en las conversaciones bilaterales, primero después del enfrentamiento del valle de Galwan entre los soldados de los dos países en la Línea de Control Real (LAC) en junio de 2020, fue posible posible después de que Nueva Delhi y Beijing llegaron a un acuerdo sobre la patrulla a lo largo de la línea de casi 3500 km de control real (LAC) para finalizar la conferencia fronteriza de cuatro años de duración, el IANS informó.

En julio, el Ministro de Asuntos Externos (EAM) S Jaishankar visitó China para asistir a la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de SCO en Tianjin. También mantuvo discusiones con su homólogo chino Wang Yi al margen del evento. También pidió al presidente chino Xi Jinping junto con sus compañeros ministros extranjeros de la OCS.

A principios de junio, ministro de defensa Rajnath Singh Visité China para asistir a la reunión de ministros de Defensa SCO. India se había negado a respaldar la declaración conjunta en la reunión de ministros de defensa SCO, citando la exclusión de las preocupaciones sobre el terrorismo como una razón clave.

India declaró que quería preocupaciones sobre el terrorismo reflejada en el documento, que no era aceptable para un país en particular; Por lo tanto, la declaración no fue adoptada. Durante su visita, Singh conoció a su homólogo chino, el almirante Don Jun y los dos líderes tenían «intercambio de puntos de vista constructivo y avanzado sobre temas relacionados con lazos bilaterales.

Asesor de Seguridad Nacional (NSA) Ajit Doval También visitó China para asistir a la vigésima reunión de los secretarios del Consejo de Seguridad de los Estados miembros de la SCO en Beijing. En su intervención en la reunión, destacó la necesidad de rechazar el doble rasero en la lucha contra el terrorismo y tomar acciones decisivas contra terroristas y entidades no prescritas como Let, Jem y sus representantes y desmantelar sus ecosistemas terroristas.

La SCO es una organización internacional intergubernamental permanente establecida en Shanghai el 15 de junio de 2001. Los Estados miembros de la OCS incluyen India, Irán, Kazajstán, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia.

