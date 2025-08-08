24 personas fueron examinadas después de la muerte de Prada Lucky supuestamente perseguida por la persona mayor

Bandung, Viva – Director de Servicio de Información TNI El general de brigadier del ejército, Tni Wahyu Yudhayana, reveló que alrededor de 24 personas habían sido examinadas en el caso de la muerte de los soldados del ejército en el este de Nusa Tenggara llamado Prada Lucky Chepril Saputra Namo, quien supuestamente fue perseguido por su senior.

Leer también: Lista de Pangdams que liderarán 6 New Kodam, está el mayor general Kristomei



Wahyu dijo que los que fueron examinados fueron presuntos delincuentes persecución y testigos de la muerte de los dos soldados (PRADA) Lucky Chepril mientras sirven en el batallón territorial para la construcción de 834 Waka nga Mere, Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT).

«Hasta ahora, hay más de 24 personas que están siendo examinadas, tanto como presuntos perpetradores y testigos. Todos fueron interrogados en el proceso de este examen», dijo Wahyu cuando se encontró en Pusdiklatpassus, Batujar, West Bandung, el viernes.

Leer también: Amenazó a su novia, una mujer en Bekasi, reguló el arte cuando está desnuda



En la actualidad, dijo Kadispenad, todos presuntos perpetradores de persecución Prada Lucky Y el testigo en el caso que ocurrió en una unidad bajo Kodam IX/Udayana estaba siendo examinado intensamente por el Destacamento de la Policía Militar (DENPOM) en Kupang, NTT.

Leer también: 10 hechos terribles detrás de la muerte de Prada Lucky: solo 2 meses de ser un TNI, torturado en una multitud



«Después de la evidencia y los hechos y el nivel de participación de cada personal, el liderazgo del Ejército ha dicho que el proceso legal se llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

Wahyu invitó a todas las partes a seguir conjuntamente y esperar los resultados del examen que llevó a cabo la policía militar Kodam IX/Udayana y el destacamento de la policía militar en Kupang.

«Por supuesto, para este incidente, nosotros de las filas del Ejército transmitimos un profundo dolor y también arrepentimos que este evento debe ocurrir. Transmitiremos más desarrollos, especialmente relacionados con el personal que se demuestra que están involucrados y se someteremos a procedimientos legales de acuerdo con sus respectivas responsabilidades», agregó Wahyu.

Anteriormente, se informó que un soldado del Ejército llamado Prada Lucky Chepril Saputra Namo murió el miércoles 6 de agosto a las 10:30 p.m. después de recibir cuidados intensivos durante cuatro días en el Hospital General de Aeramo, Nagekeo, NTT.

Prada Lucky solo había sido un soldado TNI durante dos meses y se unió oficialmente al ejército en mayo de 2025.

Después de completar su educación en Buleleng, Bali, Prada Lucky fue colocada en el Batallón Territorial para la construcción de 834 Waka Nga Mere, Nagekeo Regency, NTT. (Hormiga)