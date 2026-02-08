Charli XCX Super Bowl Poppi Comercial, Sky Ferreira sobre Cumbres Borrascosas

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Puede que Brat Era de Charli xcx esté llegando a su fin, pero la estrella del pop encendió las luces estroboscópicas de color verde neón por última vez para un Supertazón Comercial de Poppi, que debutará durante el tercer cuarto del Gran Juego de esta noche.

El anuncio de 30 segundos, dirigido por el cineasta de “The Moment” Aidan Zamiri y también protagonizado por Raquel Sennott – es de alguna manera una referencia al video musical “360” de la estrella del pop, que transforma lugares cotidianos como un restaurante elegante, un gimnasio y un hospital en raves con bajos. En el comercial de Poppi, una sala de conferencias universitaria se renueva cuando un estudiante abre una lata de refresco prebiótico y convoca a Charli xcx con un par de gafas rave y pantalones cortos de cuero.

«Siempre que estamos juntos, lo pasamos muy bien», dice Charli. Variedad de Sennott, quien antes de interpretar una versión de ella misma en “The Moment” de A24, apareció en el video musical “360” de la cantante. «Es muy fácil hacer cosas con ella porque ella entiende totalmente mi mundo y yo la entiendo». La pareja incluso fue a una fiesta en una casa en Los Ángeles después de filmar el comercial. «Esa es simplemente nuestra energía juntos», dice Charli.

En cuanto a Poppi, este es el tercer año consecutivo en que la compañía de refrescos probióticos emite un anuncio del Super Bowl. «Abordamos el Super Bowl como un primer momento social diseñado para avanzar a la velocidad de la cultura, no como un simple anuncio de transmisión», dice Kristina MacIntosh, vicepresidenta sénior de marketing de Poppi. «Al liderar con creativos audaces y colaboradores que entienden cómo las ideas viajan digitalmente, convertimos el Super Bowl en un momento vivo que se puede compartir».

Antes de su debut en el Super Bowl, Variedad Charli habló sobre “The Moment”, su reunión con Sky Ferreira para la banda sonora de “Cumbres Borrascosas” y más:

Este anuncio del Super Bowl tiene como objetivo crear una vibra. ¿Por qué Rachel Sennott encajaba bien en esto?

Bueno, Rachel es muy divertida. Siempre que estamos juntos, lo pasamos muy bien. De hecho, salimos a una fiesta en casa después de filmar el comercial. Esa es simplemente nuestra energía juntos. Ella era perfecta porque queríamos hacer referencia a nuestra colaboración anterior. Obviamente ella estaba en los videos de ‘360’. Así que es muy fácil hacer cosas con ella, porque ella entiende totalmente mi mundo y yo la entiendo. Fue natural, con mucha vibra. Rachel definitivamente se lo pasa bien.

Kylie Jenner, que aparece en ‘The Moment’ también es una onda. ¿Cómo fue prepararse con Kylie para esa escena?

Honestamente, fue muy fácil trabajar con Kylie: muy genial, muy sensata. Ella estaba totalmente de acuerdo con jugar con la idea de ‘Persona’. Fue muy fácil fotografiar con ella. Ella también conoce a Aidan, el director, así que, sinceramente, fue un día muy divertido y tranquilo. Filmamos durante un par de horas y terminamos. Obviamente, ella es natural. Fue genial.

Kylie interpreta una versión de sí misma, como muchos de los personajes. ¿Tuvo algo que decir en el guión o improvisó?

A pesar de que estaba escrito y había un guión excelente escrito, era importante para nosotros y para Aidan permitir que todos los personajes y actores pudieran improvisar si querían, siempre y cuando el personaje estuviera completamente formado y arraigado en el mundo que creamos. La improvisación fue parte porque estábamos filmando un estilo documental y realmente era como un documental. Queríamos que todo pareciera increíblemente naturalista y realmente real. Así que definitivamente todo el mundo estaba mejorando.

Como actor, ¿cómo fue interpretar una versión de ti mismo?

Obviamente, me conozco muy bien y conozco la versión de mí en la pantalla que podría ser parte de mí. Así que me pareció muy entretenido amplificar algunas de esas cosas. Fue genial porque creo que todo el asunto de la película es, aunque no está basado en la realidad, es una especie de versión de la realidad que podría haber sucedido. La forma en que me comporto en la película es [based on] escenarios que podrían haber sucedido, y yo podría haber reaccionado de esa manera. Así que me resultó muy divertido ir allí.

También te reuniste con Sky Ferreira en la banda sonora de ‘Cumbres borrascosas’, que se presentó recientemente. ¿Cómo surgió esa colaboración?

Sky y yo hemos trabajado juntos antes, hemos hecho una canción juntos. Hemos actuado juntos en el pasado y nos conocemos desde hace mucho tiempo porque llegamos a la industria en un momento similar. Siempre hemos estado presentes en la vida del otro. Siempre es genial trabajar con Sky, y realmente sentí que ella pertenecía a esta banda sonora por el tono de Emerald. [Fennell’s] guión. Me pareció bien, así que me acerqué a ella y trabajamos juntas en el estudio. Estoy muy interesado en la canción que salió.

¿Cuál fue el proceso de creación de canciones para la película? ¿Viste primero los cortes y luego entraste al estudio, o al revés?

En realidad, Finn Keane y yo, que es el principal productor del álbum, estábamos escribiendo de forma aislada, sin una película. Leímos el guión e inmediatamente comenzamos a hacer canciones porque me sentí inspirado a hacerlo. Y luego, más adelante, comenzamos a ver la película. Realmente sentimos que era importante que la canción estuviera relacionada con lo que Emerald escribió, pero que también fuera independiente como álbum. Por eso decidimos hacerlo de esa manera, y luego, íbamos más y más con Emerald, y ella intercambiaba canciones dependiendo de lo que escribiéramos, dependiendo del tono que ella quería. Hicimos diferentes versiones que se usaron exclusivamente en la película y cosas así.