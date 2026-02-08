VIVA – Sassuolo tener que tragar un trago amargo cuando se entretiene Inter de Milán en la Semana 24 de la Liga Italiana. Jugando en el Estadio Mapei, el lunes 9 de febrero de 2026 temprano en la mañana WIB, el equipo se fortalece con el capitán Equipo Nacional Indonesia, Jay Idzesperdió mal con un marcador de 0-5.

Jay Idzes apareció los 90 minutos completos. Sin embargo, un momento crucial hizo que la zaga del Sassuolo colapsara cuando el Inter parecía tan dominante durante todo el partido.

El Inter de Milán abrió el marcador en el minuto 11. El defensa Yann Bisseck aprovechó con éxito el saque de esquina ejecutado por Federico Dimarco con un potente cabezazo que el portero del Sassuolo, Arjanet Muric, no pudo bloquear.

La presión del Inter continúa. El segundo gol de La Beneamata llegó en el minuto 28 gracias a Marcus Thuram. El delantero francés aprovechó con facilidad un pase raso de Dimarco delante de la portería para duplicar la ventaja visitante.

Sassuolo dio esperanzas antes del descanso. El gol de Kristian Thorstvedt en el minuto 43 fue anulado por el árbitro después de que Armand Laurienté estuviera en posición de fuera de juego durante el ataque.

Al entrar en la segunda parte, el Inter parecía cada vez más agresivo. Lautaro Martínez anotó el tercer gol en el minuto 50 con una volea. El gol llegó tras un lanzamiento largo de Alessandro Bastoni al área. El balón que intentaba bloquear Jay Idzes cayó a los pies de Martínez, quien inmediatamente castigó a Sassuolo.

El desastre para Sassuolo no ha cesado. Tres minutos más tarde, Manuel Akanji aumentó la ventaja del Inter con un cabezazo aprovechando un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco.

La situación se volvió aún más difícil después de que Sassuolo tuviera que jugar con 10 personas. El mediocampista Nemanja Matic recibió una tarjeta roja en el minuto 55 debido a las fuertes protestas ante el árbitro.

Jugando cojeando, la defensa del Sassuolo liderada por Jay Idzes siguió bajo presión. El Inter finalmente cerró la fiesta del marcador en el minuto 89 gracias a una fuerte volea de Luis Henrique desde el lado derecho del área.

Este resultado confirmó el dominio del Inter de Milán, además de ser una noche difícil para el Sassuolo que no logró salir de la presión desde el inicio del partido.