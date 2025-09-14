Baile multimillonarios prescindibles al borde de un volcán

¿Cuántas películas rebeldes sobre agrupar para derrocar el status quo necesita hacer antes de que los gobiernos incómodos comiencen a ponerlo en algún tipo de lista de vigilancia? Para Romain GavrasHijo del legendario director de «Z» y crítico político Costa-Gavras, el conde ahora se encuentra en tres. Primero, estuvo su debut en 2010, «Our Day Will llegará», un desconcertante llamado a la acción en el que los pelirrojos heredan la Tierra, seguido de la «Atenea» de Nudga Blanca, sobre un levantamiento en un bloque de apartamentos de París. Ahora viene el chupón «Sacrificio«Que toma una visión más satírica del ecoterrorismo y el fin de los días.

«Sacrifice» se siente como la reacción del director de videos musicales a la marca de comedia de Ruben Östlund, una forma elevada de ironía que se ha ganado al director sueco (que comenzó a hacer videos de snowboard para una estación de esquí) dos palmas de la palma por sus películas «Triangle of Sadness» y «The Square». Hay una apariencia similar a la elegante crítica contemporánea de Gavras, aunque es una fórmula difícil de igualar, que requiere un control magistral de tensión y humor que Gavras lucha por lograr.

Después de abrir con un violento ritual de culto destinado a ponernos al límite, el «sacrificio» cambia su atención a una insegura estrella de cine estadounidense en el camino a una cumbre ambiental de élite en algún lugar de Grecia. Descubierto por todas las cosas frívolas en el asiento trasero de una limusina estirable, Mike Tyler (Chris Evans) se da cuenta en el último minuto que su entrada que logra de gas no es un aspecto tan excelente, por lo que le pide al conductor que se detenga y camine los últimos pasos … por el bien de la Tierra.

Vestido de blanco, Mike no es héroe, pero ha jugado su parte de ellos en la pantalla grande. Eso fue antes de su reciente desglose mental, que culminó en un incidente de lanzallamas que su agente (Sam Richardson) hace todo lo posible por no mencionar (la forma en que la gente de Tom Cruise sin duda se mantiene alejada de su alza saltadora). Mike apenas es la primera celebridad en cuestionar si podría tener un propósito más alto. El problema es que no representa nada y parece estar buscando abiertamente una causa de algún tipo. Quizás eso es lo que lo lleva a esta gala de caridad de Tony, organizada por el rico industrial Ben Bracken (Vincent Cassel) y su esposa Gloria (Salma Hayek Pinault).

El evento tiene lugar en la cantera de mármol Volakas, una ubicación espectacular, con su fachada en forma de templo y una vasta red de cámaras excavadas, a corta distancia de un volcán activo. A medida que los donantes bien vestidos se reúnen para un banquete en uno de los pasillos más grandes del espacio, es difícil no pensar en la escena de arte de actuación en «The Square» de Östlund, en la que un hombre que interpreta a un gorila terminó atacando a los invitados. En la versión de Gavras, son las guerrillas de las que tenemos que preocuparnos, ya que una pandilla de guerreros ecológicos dirigidos por Joan (Anya Taylor-Joy) se infilienta en la reunión.

La mayor risa en esta sátira irreverente y frecuentemente escandalosa se produce cuando Joan y compañía eligen irrumpir en las festividades. Podrían haber interrumpido los discursos egoístas y la señalización de la virtud de Craven (la solución de Bracken para saquear la superficie de la Tierra es extraer el fondo del océano), pero en cambio, la milicia vestida de moda aparece en el extremo de un concierto de alto concepto con Charli XCX como la «naturaleza madre». Cuando dos docenas de niños rubios se apresuran con armas, se necesita un momento a la multitud para darse cuenta de que esto no es parte del espectáculo.

Ese volcán cercano está preparado para explotar, y solo Joan y compañía parecen entender que este será un evento cataclísmico para el planeta. La película parece creer esta profecía, y aunque una erupción parece inminente, no está claro por qué debería ser peor que los anteriores. Entonces Joan y Company se han presentado a los interceder. Han estado entrenando toda su vida durante este momento, convencidos de que solo una cosa sofocará el desastre inminente: un sacrificio humano. (O tres sacrificios humanos, para ser precisos).

Según Joan (el hijo radicalizado de un científico brillante, interpretado por John Malkovich), sus seguidores deben elegir un peón, una pareja, o «amor verdadero», para su hermano (Jonatan «Yung Lean» Leandoer) y un héroe, todos los cuales deben ser arrojados al volcán. Gavras presenta este místico Jumbo Mumbo de tal manera que debemos cuestionar si Joan podría tener razón. Más concretamente, Mike Tyler se pregunta si esta podría ser su vocación. A medida que avanza el casting, Evans admirablemente golpea agujeros en su propia persona, pero no parece casi inestable. Si alguna vez hubo un papel para Shia Labeouf, esto es todo.

Momentos antes de que los eco-terroristas entraran, la estrella egocéntrica interrumpió el beneficio de denunciar la hipocresía de todos los reunidos allí. Pero cuando se le pide que marque la diferencia, no está tan seguro de dónde se encuentra. Como en «Bugonia» semi-similar de Yorgos Lanthimos, una película como «sacrificio» depende de cómo los personajes ficticios responden a las situaciones de ciencia ficción. En otras palabras, el cineasta es Dios y, en última instancia, puede elegir si tener piedad de aquellos que de otro modo podríamos considerar mentalmente enfermos.

Hay un virtuosismo en el cine de Gavras, que produce algunas risas y emociones sorprendentes en el camino. Pero no hay un mundo en el que este volcán borrara toda la vida, y ningún científico que corroborara la explicación de Malkovich de que un químico en la sangre de algunas personas puede solidificar la lava fundida, lo que hace que lo que suceda un salto de fe. De todas las revoluciones de cine de Gavras, esta es la más familiar y la más alejada de nuestra realidad.