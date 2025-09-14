Jalen duele el fuerte mensaje de la esposa Bry Burrows a Eagles QB

Fue una temporada baja ocupada para Filadelfia Eagles jugador de ataque Jalen duele y la nueva esposa Bryonna «Bry» Burrows. La pareja se casó primero en una ceremonia más íntima y luego se celebró con amigos y familiares en una celebración de cuatro días en Napa Valley, California, durante la temporada baja de la NFL.

Men’s Health reveló una nota que Hurts llevó consigo a su nueva esposa durante la entrevista de la historia de la publicación. Las amables palabras provenían de su novia de toda la vida convertida en esposa y les dan a los fanáticos un vistazo a su estrecha relación.

«El día de su entrevista con la salud de los hombres, Hurts llevó un pequeño rosa desmoronado después de la nota de que decía:» Usted está exactamente donde se supone que debes estar. Te amo. ¡Se sigo a Dios! Te sigo «,», » Cori Ritchey de Men’s Health Escribió en una historia del 22 de abril de 2025 titulada: «¡Jalen Hurts es oficialmente un hombre casado!» «La nota simplemente está firmada ‘B’, para Bryonna».

Esto es lo que necesita saber sobre heridas y madrigueras.

Jalen Hurts y su esposa Bry Burrows celebró una celebración de bodas de 4 días en Four Seasons en Napa Valley

En abril, Hurts and Burrows alquiló las cuatro temporadas en Napa Valley durante cuatro días para celebrar con amigos y familiares después de su segunda ceremonia de boda, por página seis. Hurts llevaba una chaqueta de esmoquin blanca al estilo de James Bond con pantalones negros para la boda.

«Los recién casados, cuyo matrimonio se reveló en abril, alquilaron el Hotel Four Seasons en Wine Country de jueves a domingo, cerrando el complejo al público, según fotos exclusivas obtenidas por la página Six», escribió Bernie Zilio para la página seis en una historia del 15 de junio titulada, «Jualen Hurts y Bry Burrows presentan celebración de boda elaborada en Napa Valley».

«Una gran cena se llevó a cabo el jueves en la piscina antes de la fiesta del granero del viernes … (La pareja intercambió) votos en presencia de numerosos invitados famosos, incluida Stevie Wonder, nos dicen, seguido de una recepción».

La esposa de Jalen Hurts, Bry se ha convertido en un habitual en los juegos de Eagles

La pareja mantuvo su relación privada para una buena parte del tiempo que los dos estaban saliendo. Hurts conoció a Burrows cuando el llamado de señal era el mariscal de campo de Alabama antes de transferirse a Oklahoma.

En septiembre de 2024, Hurts anunció el compromiso de la pareja durante un Entrevista con Essence. Burrows se ha convertido en un habitual en los juegos de Eagles que vitorean a su mariscal de campo favorito, incluso durante ﻿La victoria del Super Bowl del equipo sobre los Kansas City Chiefs.