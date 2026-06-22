Bahlil forma un equipo especial para supervisar la adquisición de carbón del PLN

Jacarta – El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijo que formaría inmediatamente un equipo especial para supervisar el proceso de adquisición de carbón para PT PLN (Persero).

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El objetivo es evitar que se repitan los problemas de suministro de carbón que tienen el potencial de perturbar la seguridad energética nacional.

Bahlil dijo que esta no es la primera vez que ocurre este problema de suministro de carbón. Dijo que algo similar sucederá en 2022, por lo que se necesitan medidas de seguimiento más estrictas para que no vuelva a suceder todos los años.

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«Nosotros, desde el regulador, vemos que si esto no se monitorea, no queremos que esto continúe así. Por eso formé un equipo. El equipo de adquisiciones es del PLN, el Director General de Carbón, BPKP, el Inspector General», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 22 de junio de 2026.

Bahlil dijo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, como regulador, cree que se necesita una supervisión más estricta para garantizar que el proceso de adquisición de carbón se desarrolle de acuerdo con las regulaciones y que se puedan satisfacer las necesidades de las centrales eléctricas nacionales.

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Posteriormente, el equipo de adquisición de carbón involucrará a varias partes para fortalecer la gobernanza y la transparencia en la adquisición de carbón.

El gobierno también abre la posibilidad de involucrar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el proceso de asistencia para garantizar que todas las etapas de contratación se desarrollen de acuerdo con las regulaciones y estén libres de prácticas que sean perjudiciales para el Estado.

«Es posible que también contemos con la ayuda de las fuerzas del orden para que cosas como ésta no vuelvan a suceder», explicó Bahlil. (Hormiga)