El programa ‘Journey To The West’ totalmente basado en IA procedente de Utopai Studios, Huace

La empresa de inteligencia artificial Utopai Studios y la productora china Huace se han asociado para una adaptación totalmente generada por inteligencia artificial del clásico literario chino “Viaje al Oeste”, el primer proyecto de su asociación estratégica.

“Viaje al Oeste: Los quinientos años perdidos” explorará la historia del “origen no contado” de cómo el protagonista del libro mitológico de 1592, el Rey Mono encarcelado, Sun Wukong, crecería para proteger a un monje, Jin Chanzi. Utopai no reveló de inmediato si algún director, escritor o actor estaba vinculado al proyecto.

Huace producirá la serie utilizando la plataforma de narración de IA PAI de Utopai, mientras que Utopai conservará los derechos de distribución fuera de China. Los dos imaginan el programa como un motor para una franquicia que abarca plataformas de transmisión, streaming y teatro.

«‘Viaje al Oeste’ no es sólo uno de los tesoros culturales más queridos de China, es uno de los grandes universos mitológicos del entretenimiento mundial», dijo en un comunicado la directora ejecutiva y cofundadora de Utopai, Cecilia Shen. «Con Huace, tenemos la oportunidad de construir una interpretación nueva y audaz de esta historia, comenzando con el origen emocional incalculable de Sun Wukong y los compañeros que algún día cambiarían el curso del viaje hacia el oeste. Esta es exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios: para ayudar a los socios a desbloquear IP icónicas, expandir mundos a escala de franquicia y dar vida a historias ambiciosas de maneras que antes no eran posibles».

«‘Viaje al Oeste’ es una historia con la que el público chino ha vivido durante generaciones y merece ser reintroducida con escala, emoción e imaginación», añadió Binxing Fu, director ejecutivo del Grupo Huace. «Al asociarnos con Utopai Studios, podemos llevar esta mitología a un formato animado totalmente generado por IA y al mismo tiempo preservar la profundidad cultural, el poder emocional y la sensación de asombro que han hecho que la historia perdure durante cientos de años. Esta asociación también nos brinda un camino para construir la propiedad a través de series animadas y oportunidades teatrales para audiencias de todo el mundo».

El anuncio se produce semanas después de que Utopai presentara la segunda versión de PAI, afirmando que podría ayudar en el proceso de producción de contenido al «preservar el contexto narrativo, mantener la coherencia en secuencias extendidas y brindar a los creadores un control más granular sobre el proceso creativo», dijo Zijian He, director científico de Utopai, en un comunicado.

«Con PAI 2.0, nuestro objetivo es ayudar a catalizar un ‘momento del Código Claude’ para la generación de medios», añadió.

Utopai obtuvo el apoyo de las estrellas de la NBA Carmelo Anthony y James Harden, y Anthony invirtió en la firma a través de su productora Creative 7 y se unió a Utopai como socio estratégico. Harden también produjo un corto animado utilizando la primera edición de PAI en abril basado en su barba.

Deadline informó por primera vez sobre el desarrollo del programa.