Al menos 17 muertos después de una nube masiva en Jammu y Kishtwar de Cachemira







Un enorme nube de nubes golpeó el remoto pueblo de Chositi en el distrito de Jammu y Kashmir el distrito de Kishtwar el jueves, matando al menos a 17 personas y causando daños generalizados, informó PTI. Los equipos de rescate hasta ahora han evacuado a 65 personas, pero los funcionarios temen que el número de muertos pueda aumentar aún más.

El desastre golpeó entre el mediodía y la 1 p.m., cuando una gran reunión de devotos se había reunido para la Machail Mata Yatra. Chositi, el último pueblo motorable en camino al santuario de 9,500 pies de altura, se encuentra a unos 90 km de la ciudad de Kishtwar y marca el comienzo de la caminata de 8.5 km hasta el templo.

Una cocina comunitaria (‘langar’) preparada para los peregrinos llevaba la peor parte de la nube, con inundaciones repentinas que barren varias estructuras, incluidas las tiendas y un puesto avanzado de seguridad, informó PTI. Varias casas agrupadas en las estribaciones también fueron dañadas.

Inmediatamente después de la calamidad, el comisionado adjunto de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma, movilizó a los equipos de rescate y se apresuró al lugar con el Superintendente de Policía Senior para supervisar las operaciones. También se han desplegado dos equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) de Udhampur.

Hablando sobre el trágico incidente, el ministro de la Unión, Jitendra Singh, escribió en una publicación sobre X: «Una nube masiva en el área de Chositi, lo que podría resultar en víctimas sustanciales. La administración se ha vuelto de inmediato, el equipo de rescate se ha ido al sitio». Dijo que también había hablado con el comisionado adjunto.

El Machail Mata Yatra anual se ha suspendido ya que todos los recursos están dirigidos hacia el esfuerzo de rescate.

El teniente gobernador Manoj Sinha expresó dolor por la tragedia. En una publicación sobre X, escribió: «Angulado por Cloudburst en Chositi Kishtwar. Condolencias a las afligidas familias y oraciones para una recuperación rápida de los heridos. Civil, policía, ejército, ejército, NDRF y SDRF para fortalecer las operaciones de rescate y socorro y garantizar que se brinden toda asistencia posible».

El primer ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, informó al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, sobre la situación. Dijo que la noticia es «la información sombría y precisa y verificada es lenta para llegar».

«Acabo de hablar con el ministro del Interior de la Unión @Amitshah SB para informarlo sobre la situación en desarrollo en la región de Jammu de Kishtwar.

En una publicación sobre X, Shah informó que había asegurado al gobierno de Jammu y Cachemira de toda ayuda posible.

Según Sunil Kumar Sharma, líder de la oposición en la asamblea de Jammu y Cachemira, una gran cantidad de devotos estaban presentes en el sitio del incidente. «Por el momento, no creo que nadie tenga cifras exactas, pero creo que podría haber un daño significativo en el área», señaló.

El ex primer ministro Ghulam Nabi Azad también condoló las muertes, instando al gobierno a garantizar «toda la posible asistencia y tratamiento para los afectados».

El líder del Partido Bharatiya Janata (BJP), Jehanzaib Sirwal, vinculó el incidente con «la proliferación no controlada de proyectos de energía en Kishtwar», advirtiendo que el desarrollo sin evaluaciones ambientales adecuadas «plantea una grave amenaza para nuestro ecosistema frágil» y podría tener consecuencias catastróficas en el futuro.





Fuente