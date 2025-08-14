Los caballeros reciben una verdad dura del ex campeón de la NBA

A pesar de dominar la temporada regular 2024-25 de la NBA, la Cleveland Cavaliers se quedó corto en los playoffs. El equipo de Kenny Atkinson fue eliminado en la segunda ronda por el Pacers de Indiana.

Es por eso que el ex campeón de la NBA convertido en analista de ESPN, Kendrick Perkins, cree que el éxito de la temporada regular no lo reducirá para los Cavaliers la próxima temporada. Perkins señaló que un Donovan Mitchell-El Equipo de Cavaliers liderado aún no ha hecho una carrera a las finales de la conferencia.

Perkins, que ganó un campeonato con el Boston Celtics En 2008, quiere ver a Cleveland probar sus credenciales durante los playoffs. Actualmente, los Cavaliers se proyectan como un fuerte equipo de temporada regular, pero también como un equipo que lucha una vez que las luces comienzan a brillar.

Koby Altman ha agregado Bola de lonzo y Larry Nance Jr. a la lista este verano. La esperanza es que ambos veteranos puedan ayudar a mejorar la defensa del perímetro de los Cavaliers, junto con la adición de mitad de temporada De ‘otro cazador.

Los caballeros deben mantenerse saludables para competir

En los últimos años, los problemas de lesiones han jugado un papel en las salidas de postemporada de los Cavaliers. Guirnalda de DariusLa lesión de los pies que ayudó a descarrilar la lista de Atkinson en la postemporada de 2025 y finalmente llevó a que el equipo se quedara corto.

En un artículo reciente para ESPN, el analista de mucho tiempo Tim Bontemps identificó la salud de Cleveland como el mayor factor de swing en su oferta por el éxito del campeonato.

«Tan brillante como la temporada de Cleveland fue la última en 2024-25, terminó de la misma manera que lo hicieron los dos anteriores: una salida decepcionante de los playoffs en cinco juegos». Tim Bontemps de ESPN escribió. “Y aunque el Core Four de Cleveland – Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen – Todos son menores de 30 años, la historia nos ha dicho que las lesiones, incluso para una lista joven, son algo para monitorear una vez que llegue la primavera ”.

Atkinson puede optar por administrar los minutos de su estrella con más cuidado en la próxima temporada. Tal vez entonces, los Cavaliers pueden mantenerse saludables una vez que la rutina de los playoffs se pone en marcha.

Cavaliers confía en que pueden ganar un campeonato

Chris Fedor de Cleveland.com discutió la confianza dentro de la franquicia durante un episodio reciente del podcast «Wine and Gold».

Si está sano, Cleveland tiene todo el talento necesario para estar entre los principales contendientes de la NBA. Atkinson también ha demostrado ser un entrenador de alto nivel. Como tal, la confianza de Cleveland está bien ubicada. Sin embargo, deberán demostrar que pueden manejar la presión y las expectativas que conlleva ser un equipo contendiente.