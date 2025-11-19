Rubén Amorim dijo que tenía que hacer una transferencia que llevaría al Man United al «siguiente nivel»

El Manchester United está haciendo planes antes de la ventana de transferencia de enero mientras busca continuar el esfuerzo de reconstrucción bajo la dirección de Rubén Amorim que comenzó en el verano.

Rubén Amorim busca nuevos fichajes (Imagen: Ash Donelon, Manchester United vía Getty Images)

A Rubén Amorim le han dicho que Antoine Semenyo llevaría a su Manchester United al «siguiente nivel». Semenyo, de 25 años, anotó seis goles y registró tres asistencias en 12 partidos de la Premier League esta temporada, ayudando al Bournemouth a tener un comienzo impresionante.

Desde que Jason Wilcox asumió como director deportivo, el United ha priorizado el fichaje de jugadores con experiencia en la Premier League, como demuestran los fichajes de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. El club también ha preseleccionado a jugadores como Elliot Anderson, Carlos Baleba, Joao Gomes y Adam Wharton, una prueba más de su nuevo mandato.

Semenyo estuvo en el radar del United este verano, y se rumoreaba que Amorim se reunió con él para comer en Londres. El stock del delantero ha aumentado desde entonces, atrayendo el interés de Liverpool y Tottenham.

El lunes se supo que Semenyo tiene una cláusula de rescisión de £65 millones que podría activarse en enero. A pesar de que el internacional ghanés firmó una extensión de contrato por cinco años en julio, Bournemouth no podría detenerlo si quisiera irse.

El caso está activo durante las dos primeras semanas de enero, lo que le da al United la oportunidad de fichar a Semenyo y adelantarse a sus rivales. Según el exdefensa del Arsenal y del Manchester City Bacary Sagna, deben aprovechar esa oportunidad.

«De cara al futuro, creo que el Manchester United sería una opción adecuada para él si dejara Bournemouth y permaneciera en la Premier League», dijo Sagna a Oddspedia. “Ciertamente podría ayudar al club a regresar a la cima de la liga y, si se uniera a ellos, sería considerado el jugador que marcó la diferencia y llevó al United al siguiente nivel.

«Es joven, fresco y ha demostrado que puede brillar en los partidos importantes esta temporada, por lo que creo que Old Trafford podría ser un buen destino para él».

Antoine Semenyo ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Sin embargo, Sagna cree que lo mejor sería que Semenyo rechazara una propuesta en enero. “Si yo fuera Antoine Semenyo, me quedaría en Bournemouth hasta final de temporada”, añadió el francés.

«Como jugador, cambiar de club en el mercado de fichajes de enero puede ser perjudicial. Es mucho mejor quedarse hasta el verano y luego tomar una decisión e integrarse bien en el equipo, que incorporarse a mitad de temporada».

Semenyo tendrá la oportunidad de mostrar su talento en Old Trafford cuando Bournemouth viaje allí el 15 de diciembre. El jugador de 25 años anotó cuando los Cherries ganaron 3-0 en el mismo partido la temporada pasada.

