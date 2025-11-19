DESPUÉS DE SU Inauguración, Indonesia Ahora Tiene La Primera Religión Confuciana PTN

Bangka Belitung, VIVA – El Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar inauguró la escuela secundaria Religión confuciana Indonesia (ASEGÚRESE) en Pangkalan Baru, Bangka Belitung, martes (18/11/2025). La presencia de este campus es un hito importante porque es la primera universidad estatal que ofrece específicamente educación religiosa confuciana en Indonesia.

Lea también: Más popular: datos sobre el diésel en las gasolineras, evidencia del kilometraje de Darion PHEV y la ansiedad de Bagnaia



La inauguración de SETIAKIN marca un nuevo capítulo en el fortalecimiento de la educación religiosa inclusiva y justa. El gobierno enfatiza su seriedad en brindar igualdad de acceso a la educación superior para todas las comunidades religiosas, incluida la comunidad confuciana que continúa creciendo en el país. Este es el compromiso del gobierno de lograr una educación inclusiva y justa para todas las comunidades religiosas.



El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, inauguró la Escuela de Religión Confuciana en Bangka Belitung.

Lea también: Pramono: ¡Ondel-ondel no se usa para cantar!



En su discurso, el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, citó un antiguo proverbio: «Busca el conocimiento tan lejos como China». Espera que este nuevo campus pueda convertirse en un «puente transversal» para que los educadores absorban el conocimiento y la sabiduría de China y luego los desarrollen en un contexto indonesio para los estudiantes.

El Ministro de Asuntos Religiosos destacó el principal desafío del país: la cohesión social entre las comunidades religiosas. «Nuestro desafío es cómo lograr la cohesión social entre las comunidades religiosas», dijo el Ministro de Asuntos Religiosos, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer el elemento de espiritualidad en el proceso educativo.

Lea también: Saqu Bank registra más de 3,2 millones de clientes en el segundo año, eche un vistazo a la serie de logros



Luego, el Ministro de Religión esbozó tres puntos de la declaración de las enseñanzas religiosas confucianas que deben ser internalizados por la comunidad académica de SETIAKIN, a saber, Ren, Li y Ba De. Primero, Ren o la compasión por los demás. Ésta es la esencia de las enseñanzas de Confucio, que alientan a las personas a extender la compasión a todos los niveles de la sociedad para crear la paz.

«Esto se refiere a cómo proteger la humanización utilizando un enfoque de lenguaje religioso, cuidando el medio ambiente utilizando un lenguaje religioso y respetando a los padres», explicó el Ministro de Asuntos Religiosos Nasaruddin en su declaración recibida por VIVA, Yakarta, el miércoles (19/11/2025).

En segundo lugar, Li o moralidad y ritual. Esto incluye aspectos morales del comportamiento, la ética y las normas sociales, así como los rituales religiosos habituales. El Ministro de Religión enfatizó la prohibición de escuchar, ver, decir o hacer cosas inmorales, así como la necesidad de realizar los rituales de adoración de manera ordenada y respetuosa.

En tercer lugar, Ba De u ocho Virtudes. Ésta es una explicación de los valores morales. Las ocho virtudes incluyen: piedad filial, humildad, lealtad, confiabilidad, moral, justicia, pureza de corazón y desvergüenza.