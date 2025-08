Rápidamente lamento mi decisión de dejar a Man United para Everton, pero me sentí limitado

Morgan Schneiderlin dejó el Manchester United en la ventana de transferencia de enero de 2017 para convertirse en miembro de Everton y fue una decisión que el francés cedió para lamentarlo

Morgan Schneiderlin duró solo 18 meses en el Manchester United (Imagen: Paul Ellis/AFP a través de Getty Images)

Morgan Schneiderlin ha sabido su arrepentimiento por reducir su carrera en el Manchester United y admitió que perdió el rumbo durante su breve encantamiento en Old Trafford.

El francés había pasado siete años en Southampton y se estableció como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la Premier League durante su mandato en la costa sur. Sus excelentes exhibiciones le valieron un cambio a los Red Devils en un contrato de £ 24 millones en 2015, y Louis Van Gaal quería abordar los problemas de su equipo.

Schneiderlin jugó en 25 juegos de la liga y apareció en 39 juegos en todas las competiciones durante su primera campaña, pero no pudo cumplir con las altas expectativas colocadas sobre sus hombros.

Él contendría ocho veces antes del club antes de decidirse que su viaje en Old Trafford había llegado a su conclusión. Con José Mourinho para reemplazar a Van Gaal en el verano de 2016, el francés era una figura periférica bajo el ex gerente del Chelsea y pidió que se fuera en la ventana de enero de 2017.

Pensando en su elección de concluir su capítulo en Manchester, Schneiderlin, cuyos antiguos clubes United y Everton, se reconocieron en la pretemporada, que era demasiado rápido para irse a vincular nuevamente con su ex gerente de Saints, Ronald Koeman, en Goodison Park.

«Aprendí mucho de mi partida del Manchester United», el ahora de 35 años hasta L’Equipe dio a conocer en 2022. «Había jugado 40 juegos con Manchester en la temporada anterior. Cuando regreso de los euros, tomo diez días libres y juego muy poco durante tres o cuatro meses.

Morgan Schneiderlin admitió que se perdió como jugador durante sus luchas en Man United (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

«Luego tengo a Ronald Koeman y Everton que presionan duro para conseguirme todos los días, desde octubre. Recordaré toda mi vida: debería haber jugado contra Liverpool, titular y el entrenador (Mourinho) viene a mí.

«Me dice que no se siente en el grupo. Le digo que, de hecho, con lo que ha sucedido en los últimos tres meses, no estoy en eso y quiero ir a Everton. Lo he arrepentido muy rápido.

«Incluso si fue muy bien en Everton, cuando juegas para el Manchester United, cuando estás en un club así, no es por un momento de duda que tengas que preguntar todo. Mira a otros Herrera: el primer año que llegué, se sentó en el sofá; él mencionó, y hoy está en el PSG».

A pesar de la seguridad de la Copa FA durante su temporada inaugural, marcando su primer gran trofeo, conocido Schneiderlin de que le resultó difícil implementar las demandas tácticas de Van Gaal, dándole la sensación de que había perdido su identidad como jugador de fútbol.

«También me sorprendió lo que Louis Van Gaal me pidió», reveló. «Perdí como jugador. No estaba en el campo. No fue solo culpa del gerente; también fue mi culpa. Mi papel no fue el que tenía en Southampton. Me sentí limitado en mi juego. Sentí que querían cambiar las cosas en mí.

El francés duró tres años en Everton antes de regresar a Francia (Imagen: Emma Simpson/Everton FC a través de Getty Images)

«No pensé que si pensaba, pensaba en lo que el entrenador había satisfecho. Si llegaste a ese punto, cada pase que haces, todo lo que haces, no juegas gratis. Algo me impidió ser quien era. Quería hacer demasiado bien, y es una de las cosas más frustrantes de la historia».

Schneiderlin se quedó en Everton durante tres años antes de que se fuera en 2020 para regresar a su país de origen con Niza. Después de su salida en 2023, tuvo hechizos cortos en Australia, Turquía y Grecia antes de pasar sus botas el año pasado.

El equipo de Ruben Amorim se encontrará con los Toffees en su serie final de verano de la Premier League, la reunión del domingo. La colisión, que tiene lugar en el estadio Mercedes -Benz en Atlanta, se muestra en vivo en Sky Sports, comenzó planeado a las 10 p.m. en el Reino Unido.