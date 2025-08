Propuesta de 3 equipos Tierras de Lands Bulls ex selección de los top-5

Como equipo en las primeras etapas de una lista de la lista, solo unos pocos seleccionados en el Bulls de Chicago La lista se considerará intocable.

En cambio, la oficina principal permanecerá fluida y abierta a ofertas para la mayoría de la lista, suponiendo que el rendimiento tenga sentido para lo que la franquicia está tratando de lograr.

Actualmente, Chicago tiene dos jugadores que se dirigen a la nueva temporada en ofertas que vencen. Ambos Joy Dansum y Coby White necesitará nuevos contratos; De lo contrario, podrían abandonar la franquicia el próximo verano, con Chicago sin obtener nada a cambio. Ambos guardias serán agentes libres sin restricciones.

Una reciente propuesta comercial de tres equipos de Jackson Caudell de Sports Illustrated y Rohan Raman Aseguraría que Chicago recuperara el valor razonable para sus dos estrellas que expiran. El comercio completo propuesto se ve así:

Los halcones reciben: Joy Dansum

Los toros reciben: Zorro de’aaron, Kobe Bufkiny una selección de primera ronda de 2029 protegida de primer nivel (a través de ATL)

Las espuelas reciben: Kevin abrazaCoby White, y una selección de primera ronda 2027 de la primera ronda de los diez primeros

«Ellos (Chicago) se mueven blancos y obtienen un buen jugador que no encaja con la línea de tiempo actual de los Spurs», escribieron Caudell y Raman. «Sería una mejora en el talento, y no tiene un costo prohibitivo, lo que parece el tipo de comercio que los Bulls harían. Tomar un volante en Bufkin no es una mala idea, ya que tiene un lado al alza si puede mantenerse saludable».

Un regreso de De’aaron Fox y Kobe Bufkin podría tener sentido para los Bulls. Su nueva pista trasera probablemente comprendería Fox y Josh Giddey. Eso permitiría al equipo de Billy Donovan jugar a un ritmo vertiginoso, mientras presiona el borde y encontraba tiradores abiertos fuera del camino.

Los toros han tratado previamente de intercambiar dosunmu

Según Bulls Insider KC Johnson, hablando a través de un episodio del 30 de julio de «The Fast Break» para Chicago Sports Network, los Bulls previamente mantuvieron discusiones comerciales con una lista de la Conferencia Oeste sobre un posible acuerdo para Dosunmu.

“The Bulls did have substantive talks, I’m told, with a Western Conference playoff team earlier this offseason, regarding Dosunmu, but the two teams could not find common ground on a trade package,” Johnson said.

As things currently stand, it would appear that Dosunmu will be part of Chicago’s roster to begin the new season.

Sin embargo, los Bulls probablemente continuarán buscando socios comerciales dispuestos hasta la fecha límite comercial de febrero de 2026. Después de todo, es mejor intercambiarlo y obtener algunos activos a cambio que que se vaya el próximo verano con Chicago no recuperando los activos.

Los toros obtienen compromiso a largo plazo de Billy Donovan

El domingo 27 de julio, SHAMS CHARANIA de ESPN informó Ese entrenador en jefe Billy Donovan ha firmado una extensión de contrato de varios años con la franquicia.

«El entrenador en jefe de los Chicago Bulls, Billy Donovan, ha firmado una extensión de contrato de varios años con la franquicia, las fuentes le dicen a ESPN», publicó Charania en X. «Donovan es visto como un líder dentro de la organización de los Bulls y ingresará a su sexta temporada en Chicago en 2025-26 con 800 juegos de la NBA entrenados a lo largo de su carrera».

Charania continuó.

“Los Bulls y Billy Donovan comenzaron negociaciones al final de la temporada pasada y continuaron conversaciones a través de esta semana en medio de la planificación de la temporada baja, una breve búsqueda de Donovan por parte del New York Knicksy el draft, la agencia libre y la liga de verano «.

Donovan se unió a los Bulls en 2020. Ha abrazado la necesidad de la franquicia de reconstruir la lista actual y crear una cultura y un estilo de juego definitivo. Con el futuro a largo plazo de Donovan ahora seguro, los Bulls pueden avanzar sabiendo que está en su lugar otra parte clave del rompecabezas de reconstrucción.

Ahora, los Bulls deben construir un equipo que pueda ejecutar la visión en la cancha de Donovan a un alto nivel. Actualmente, ese es un trabajo en progreso.