Mason Greenwood, ex estrella del Man United, toma la decisión de comprometerse con Inglaterra después de un error de entrenamiento

Mason Greenwood aparentemente ha tomado su decisión sobre el fútbol internacional, y los informes sugieren que está «obsesionado» con la idea de volver a jugar con Inglaterra.

Mason Greenwood se mudó a Marsella en 2024 (Imagen: Imágenes de Sócrates, Getty Images)

Se dice que Mason Greenwood alberga esperanzas de volver a jugar con Inglaterra, a pesar de las esperanzas de Steve McLaren de que cambie su lealtad a Jamaica.

El exdelantero del Manchester United está prosperando actualmente en la Ligue 1 con el Marsella. Después de dejar el United el verano pasado, el jugador de 24 años marcó 31 goles y dio 10 asistencias en 51 apariciones.

Sólo en esta campaña marcó ocho goles en once partidos y dio asistencia en otros tres. Dada su impresionante forma en Francia, se afirma que el delantero está obsesionado con la perspectiva de volver a ponerse la camiseta de los Tres Leones, y su única aparición internacional fue una estrecha victoria contra Islandia en 2020.

Según el Daily Mail, Greenwood está ‘obsesionado’ con la idea de volver a desempeñar sus funciones internacionales con Inglaterra. Se produce a pesar de que McLaren reveló que se esperaba que se uniera a Jamaica para un reciente campo de entrenamiento mientras el país caribeño busca clasificarse para la Copa del Mundo 2026 en América del Norte.

Hablando de Greenwood, el hombre de 64 años reveló en septiembre: ‘Obtuvimos un pasaporte y esperábamos que viniera a este campamento. Pero hablando con su familia, no se comprometerá con nadie en este momento.

«Se está tomando su tiempo con eso, así que es un poco decepcionante. Probablemente tengamos que ser más pacientes, pero nos mantendremos en contacto, continuaremos persiguiéndolo porque sé por mis conversaciones con Mason y su familia que él ama y respeta a Jamaica».

«Quiere concentrarse en el fútbol de clubes y no comprometerse con un equipo internacional en este momento. Tenemos que respetar eso, no importa cuánto hayamos trabajado para traerlo aquí para estos campamentos. Así que quién sabe en el futuro», informa el Mirror.

Greenwood ha jugado solo una vez para Inglaterra, pero se dice que tiene la esperanza de ser retirado algún día. (Imagen: Getty Images)

A principios de este año se creía que Greenwood estaba a punto de cambiar de nacionalidad para representar a Jamaica; Sin embargo, ahora parece decidido a recuperar un lugar en la selección de Inglaterra a pesar de la naturaleza controvertida de su salida de estas costas. Sin embargo, Thomas Tuchel confirmó en septiembre que el jugador no es elegible.

En ese momento, el entrenador dijo: «No he hablado con él todavía. No he hablado con él ni con su equipo. Tengo entendido que está tratando de jugar para Jamaica, así que no le hemos dado más vueltas. No estaba en la pelea en este momento y no está en nuestros pensamientos para nuestro equipo».

De ello se deduce que Greenwood fue excluido del equipo del Manchester United en 2022 mientras enfrentaba acusaciones de intento de violación, agresión, control y comportamiento coercitivo. Los cargos fueron retirados por la Fiscalía de la Corona al año siguiente, pero el United cortó los lazos después de venderlo al Marsella después de un préstamo inicial en España.

En los años transcurridos desde entonces, Greenwood ha intentado reconstruir su carrera en el extranjero, sobresaliendo durante una cesión en Getafe en 2023 antes de conseguir un traslado permanente de £26,6 millones a Marsella el verano pasado.

Si bien Inglaterra aseguró su lugar en la Copa del Mundo de 2026 en América del Norte y Jamaica se está acercando a la clasificación con McLaren, Greenwood se lo está tomando con calma sin fútbol internacional en el horizonte para él en el corto plazo. Probablemente será el próximo en acción cuando Marsella juegue contra Niza el viernes 21 de noviembre.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.