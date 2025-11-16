¿Es cierto que Rizky Ridho destacó en la votación del Premio Puskas 2025? De hecho…

Jacarta – Nuevamente han llegado grandes noticias para el fútbol indonesio. El nombre del defensa del Persija Jakarta y pilar de la selección nacional de Indonesia, Rizky Ridhoincluido oficialmente en la lista de 11 nominados fifa Premio Puskas 2025. Su gol de larga distancia contra el Arema FC no sólo emocionó al público nacional, sino que ahora está a la altura del mejor trabajo de estrellas mundiales como Lamine Yamal y Declan Rice.

La FIFA publicó la lista de nominados el viernes 14 de noviembre de 2025. Ridho entró gracias a un espectacular gol marcado en el estadio Patriot Candrabhaga de Bekasi el 9 de marzo de 2025. En una situación casi impensable, Ridho disparó desde el centro del campo. El balón rebotó perfectamente, superó la anticipación de Lucas Frigeri y se lanzó directo a la portería del Arema FC.

Esta acción inmediatamente se volvió viral a nivel mundial y puso a Ridho en el radar internacional. Aunque Persija perdió 3-1 en ese partido, la calidad del gol llevó su nombre a la escena mundial. A nivel de selecciones nacionales, Ridho también se mostró consistente durante las eliminatorias para el Mundial de 2026, lo que hizo que la zaga de Garuda fuera más sólida desde la fase preliminar.

Cómo votar por Rizky Ridho en el Premio Puskas 2025

La siguiente es la lista completa de los 11 nominados al Premio Puskas de la FIFA 2025 publicada por la FIFA:

Alejandro Sousa (Vitória vs Cruzeiro) Alberto Deiola (Cagliari vs Venecia) Pedro De La Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders) Gonzalo Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia) Mohamed Nasser (Al Ahly vs Pharco) Javier Orrantía (Querétaro vs Atlas) Thapelo Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund) Declan Rice (Arsenal-Real Madrid) Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema FC) Miguel Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor) Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona)

Muchos afirman que Ridho es superior en Votación

En medio de la euforia por la nominación, las redes sociales estaban repletas de afirmaciones de que Ridho controlaba la votación pública del Premio Puskas 2025. También circularon capturas de pantalla que mostraban cifras temporales de votos: se dice que Ridho ganó 608.724 votantes, mientras que su rival más cercano, Lamine Yamal, obtuvo 562.027 votantes.

El reclamo incluye incluso otros nombres como Declan Rice, Gonzalo Montiel y Pedro De La Vega. Sin embargo, no todas las cifras que circulan van acompañadas de un enlace oficial de la FIFA como organizador.