Marcus Rashford es elegido por Hansi Flick cuando la estrella del Barcelona presenta una solicitud de transferencia

El delantero del Manchester United Marcus Rashford estuvo cedido por una temporada en el Barcelona, ​​donde impresionó al técnico Hansi Flick.

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, ha sido elogiado por el técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick. (Imagen: NurPhoto, NurPhoto vía Getty Images)

Hansi Flick ha elogiado el compromiso del cedido del Manchester United, Marcus Rashford, con el Barcelona tras la sorprendente decisión del joven prospecto Dro Fernández de presentar una solicitud de transferencia. Según los informes, el joven de 18 años activó su propia cláusula de rescisión de £ 5,1 millones en un intento por forzar una salida este mes.

El Paris Saint-Germain es considerado el favorito para su fichaje, mientras que Manchester City, Chelsea y Borussia Dortmund también han sido mencionados como posibles destinos. El centrocampista ha jugado cinco veces con Flick, quien lo hizo debutar a principios de esta temporada.

Sin embargo, Fernández está decidido a dejar el Barcelona y sorprende completamente al club con su postura. Flick parecía claramente frustrado al discutir el tema durante su conferencia de prensa antes del partido del domingo contra la Real Sociedad.

El técnico alemán destacó que sólo quiere que los jugadores se comprometan a representar al Barça, y puso a Rashford como un buen ejemplo. Flick sugirió que quiere asegurar al delantero de forma permanente cuando expire su préstamo de una temporada con el United y destacó la mentalidad de Rashford como ejemplar.

«El desempeño de Marcus ha sido muy bueno hasta ahora, así que tenemos que lidiar con eso, pero tenemos [sporting director] El trabajo de Deco es hacer las cosas para la próxima temporada», afirmó. «Tenemos que esperar.

«Todavía nos quedan meses. Para mí, obviamente tenemos un jugador del más alto nivel con Marcus, pero también con nuestra situación y lo que realmente aprecio de él». [is his desire to be here].

El técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, elogió a Marcus Rashford. (Imagen: Europa Press Sports, Europa Press vía Getty Images)

«Esto es lo que quiero decirles a los jugadores jóvenes de La Masia: somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo.

“Les damos la oportunidad de entrenar con nosotros, de crecer, de entrenar con los mejores jugadores del mundo, el apoyo y la confianza.

«Si quieres jugar en el Barcelona, ​​​​tienes que hacerlo al 100 por ciento con todo tu corazón. Esto es lo que quiero decir a todos: 100 por ciento. Estos colores son por los que hay que vivir. No quiero todos los demás».

El ex técnico del Bayern de Múnich estaba tan molesto que tuvo que morderse la lengua al hablar de la posible marcha de Fernández. «Le dije a Dro antes: si no está listo, no responderé a esta pregunta, pero es fútbol», dijo.

«A veces es como, sí, no estás de acuerdo con lo que están haciendo, pero tienen 18 años, tienen edad suficiente para tomar decisiones, tienen gente a su alrededor. Por supuesto, cuando veo que… no, no, no quiero hablar más, es suficiente».

Fernández llegó a Barcelona en 2022 a la edad de 14 años, y los observadores establecieron paralelismos con su compañero Pedri y la ex estrella Thiago Alcántara. Logró su triunfo en la Liga de Campeones en octubre, asistiendo un gol cuando el Barça venció al Olympiacos por 6-1.