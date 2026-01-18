Tommy inicia una nueva empresa

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del final de la temporada 2 de «Landman”, “Tragedy and Flies”, que ahora se transmite en Paramount+.
Después de un penúltimo episodio molesto que terminó con dos sobresaltos, “Landman” finaliza la temporada 2 con su mejor episodio. Tommy (Billy Bob Thornton) tiene que lidiar con el despido de Cami (Demi Moore), Cooper (Jacob Lofland) tiene que vencer un cargo de asesinato y Ainsley (Michelle Randolph) tiene que aprender una lección, todo lo cual concluye de manera satisfactoria. Únase a nosotros en un último viaje a Texas esta temporada con el resumen a continuación.
- No intento ser poco delicado, pero Tommy y su familia tienen que mudarse de la casa de la empresa ahora que lo despidieron, ¿verdad?
- “Por tratar de administrar la empresa como un negocio, en lugar de un recuerdo o un sueño o lo que sea que la motive”: Tommy realmente está destrozándose, al igual que los fanáticos que han estado gritándole a su televisor.
- Dale (James Jordan) es real por su lealtad. ¡Respeto!
- Tommy, deja que TL (Sam Elliott) disfrute de su (¡muy!) joven compañera (Francesca Xuereb).
- «Ella no te va a despedir. Podría hacerlo por teléfono». ¡Ay, Tommy!
- Joder, Gallino (Andy García) tiene una linda casa. ¡Supongo que eso pasa cuando eres un capo de la droga!
- ¿No pueden limpiar mejor a Ariana (Paulina Chávez) y sus heridas?
- ¡Ay, lindo bebé!
- ¡Oh, Paigyn (Bobbi Salvör Menuez) ha vuelto!
- ¿Ainsley (Michelle Randolph) nunca tuvo que hacer ejercicio en la escuela secundaria?
- Oh, eh… Paigyn es realmente inteligente y agradable…
- «Ya no era una amenaza». ¡Um, Johnny (Mike Harkins) parecía muy amenazante! Cooper neutralizó la situación y detuvo al violador. Fin de la discusión.
- ¿Johnny murió? ¡Hurra!
- ¡Llamar a Rebecca (Kayla Wallace) es inteligente! Debe conocer algunos tiburones.
- Oh, maldita sea, Rebecca ya está en eso.
- Demonios, sí, Ariana, ¡deja que estos policías se queden con el negocio!
- “¿A quién carajo asesinó?” Tommy, comprensiblemente confundido.
- OK, me gusta la amistad entre Angela (Ali Larter) y Bella (Stefania Spampinato).
- Eek, Ángela va a asesinar a Tommy.
- Oh, está bien, la crisis se evitó rápidamente.
- Vaya, ¿¡¿cómo pudo Tommy evitar por completo ese accidente automovilístico?!? ¡Muy “destino final”!
- «Todos los que tienen un título en Derecho en la sala levantan la mano. Oh, ¿soy sólo yo?». ¡Dale a Rebecca un spin-off!
- Jesús, Rebecca es increíble. ¡Estoy aterrorizada! Y… ¿enamorado?
- Bien, Ainsley, bien por ti por defender lo que es correcto.
- Vaya, Ainsley se está haciendo amiga de Paigyn. ¡Me gusta este dulce cambio!
- ¡Guau! A menudo me he burlado de Nate (Colm Feore) por ser el policía divertido, pero no me di cuenta de su estilo cuando voló a la oficina de Cami solo para renunciar. Qué buena jugada de ajedrez.
- Tommy está dejando que su orgullo lo afecte. él ¿También te va a dar un infarto?
- Gallino contra Tommy: ¡Es un gran enfrentamiento empresarial!
- Tommy, con el rabo entre las piernas, tiene una mirada extraña. Pero obtuvo el dinero, genial, aunque sea de su enemigo.
- «Es como si me estuviera mirando en el espejo». Uf, Gallino golpeó fuerte a Tommy.
- Maldita sea, han pasado tantas cosas en un día. ¡Aún sale el sol!
- Johnny en realidad murió de un infarto de miocardio?!? ¿Qué demonios?
- Billy Bob se está comiendo esta escena… nom nom nom…
- Uh oh, esta aspirina parece un presagio…
- Me alegro de no dejar este cargo de asesinato como un suspenso hasta la próxima temporada.
- ¿Por qué Tommy tiene tantas strippers en su teléfono?
- Ay, lindo. Me encanta esta nueva compañía petrolera.
- ¡Viva la Exportación de Petróleo (y el Ganado) de CTT!
- Uf, final de temporada severo, Tommy.
- Bien, buena última negociación con Dios.
¡Hasta la próxima temporada, nación “Landman”! Mientras tanto, comparta los comentarios a continuación si cree que CTT será una victoria o un desastre.