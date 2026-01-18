Tommy inicia una nueva empresa

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del final de la temporada 2 de «Landman”, “Tragedy and Flies”, que ahora se transmite en Paramount+.

Después de un penúltimo episodio molesto que terminó con dos sobresaltos, “Landman” finaliza la temporada 2 con su mejor episodio. Tommy (Billy Bob Thornton) tiene que lidiar con el despido de Cami (Demi Moore), Cooper (Jacob Lofland) tiene que vencer un cargo de asesinato y Ainsley (Michelle Randolph) tiene que aprender una lección, todo lo cual concluye de manera satisfactoria. Únase a nosotros en un último viaje a Texas esta temporada con el resumen a continuación.

No intento ser poco delicado, pero Tommy y su familia tienen que mudarse de la casa de la empresa ahora que lo despidieron, ¿verdad?

“Por tratar de administrar la empresa como un negocio, en lugar de un recuerdo o un sueño o lo que sea que la motive”: Tommy realmente está destrozándose, al igual que los fanáticos que han estado gritándole a su televisor.

Dale (James Jordan) es real por su lealtad. ¡Respeto!

Tommy, deja que TL (Sam Elliott) disfrute de su (¡muy!) joven compañera (Francesca Xuereb).

«Ella no te va a despedir. Podría hacerlo por teléfono». ¡Ay, Tommy!

Joder, Gallino (Andy García) tiene una linda casa. ¡Supongo que eso pasa cuando eres un capo de la droga!

¿No pueden limpiar mejor a Ariana (Paulina Chávez) y sus heridas?

¡Ay, lindo bebé!

¡Oh, Paigyn (Bobbi Salvör Menuez) ha vuelto!

¿Ainsley (Michelle Randolph) nunca tuvo que hacer ejercicio en la escuela secundaria?

Oh, eh… Paigyn es realmente inteligente y agradable…

«Ya no era una amenaza». ¡Um, Johnny (Mike Harkins) parecía muy amenazante! Cooper neutralizó la situación y detuvo al violador. Fin de la discusión.

¿Johnny murió? ¡Hurra!

¡Llamar a Rebecca (Kayla Wallace) es inteligente! Debe conocer algunos tiburones.

Oh, maldita sea, Rebecca ya está en eso.

Demonios, sí, Ariana, ¡deja que estos policías se queden con el negocio!

“¿A quién carajo asesinó?” Tommy, comprensiblemente confundido.

OK, me gusta la amistad entre Angela (Ali Larter) y Bella (Stefania Spampinato).

Eek, Ángela va a asesinar a Tommy.

Oh, está bien, la crisis se evitó rápidamente.

Vaya, ¿¡¿cómo pudo Tommy evitar por completo ese accidente automovilístico?!? ¡Muy “destino final”!

«Todos los que tienen un título en Derecho en la sala levantan la mano. Oh, ¿soy sólo yo?». ¡Dale a Rebecca un spin-off!

Jesús, Rebecca es increíble. ¡Estoy aterrorizada! Y… ¿enamorado?

Bien, Ainsley, bien por ti por defender lo que es correcto.

Vaya, Ainsley se está haciendo amiga de Paigyn. ¡Me gusta este dulce cambio!

¡Guau! A menudo me he burlado de Nate (Colm Feore) por ser el policía divertido, pero no me di cuenta de su estilo cuando voló a la oficina de Cami solo para renunciar. Qué buena jugada de ajedrez.

Tommy está dejando que su orgullo lo afecte. él ¿También te va a dar un infarto?

Gallino contra Tommy: ¡Es un gran enfrentamiento empresarial!

Tommy, con el rabo entre las piernas, tiene una mirada extraña. Pero obtuvo el dinero, genial, aunque sea de su enemigo.

«Es como si me estuviera mirando en el espejo». Uf, Gallino golpeó fuerte a Tommy.

Maldita sea, han pasado tantas cosas en un día. ¡Aún sale el sol!

Johnny en realidad murió de un infarto de miocardio?!? ¿Qué demonios?

Billy Bob se está comiendo esta escena… nom nom nom…

Uh oh, esta aspirina parece un presagio…

Me alegro de no dejar este cargo de asesinato como un suspenso hasta la próxima temporada.

¿Por qué Tommy tiene tantas strippers en su teléfono?

Ay, lindo. Me encanta esta nueva compañía petrolera.

¡Viva la Exportación de Petróleo (y el Ganado) de CTT!

Uf, final de temporada severo, Tommy.

Bien, buena última negociación con Dios.

¡Hasta la próxima temporada, nación “Landman”! Mientras tanto, comparta los comentarios a continuación si cree que CTT será una victoria o un desastre.