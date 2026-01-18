Tommy inicia una nueva empresa


ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del final de la temporada 2 de «Landman”, “Tragedy and Flies”, que ahora se transmite en Paramount+.

Después de un penúltimo episodio molesto que terminó con dos sobresaltos, “Landman” finaliza la temporada 2 con su mejor episodio. Tommy (Billy Bob Thornton) tiene que lidiar con el despido de Cami (Demi Moore), Cooper (Jacob Lofland) tiene que vencer un cargo de asesinato y Ainsley (Michelle Randolph) tiene que aprender una lección, todo lo cual concluye de manera satisfactoria. Únase a nosotros en un último viaje a Texas esta temporada con el resumen a continuación.

  • No intento ser poco delicado, pero Tommy y su familia tienen que mudarse de la casa de la empresa ahora que lo despidieron, ¿verdad?
  • “Por tratar de administrar la empresa como un negocio, en lugar de un recuerdo o un sueño o lo que sea que la motive”: Tommy realmente está destrozándose, al igual que los fanáticos que han estado gritándole a su televisor.
  • Dale (James Jordan) es real por su lealtad. ¡Respeto!
  • Tommy, deja que TL (Sam Elliott) disfrute de su (¡muy!) joven compañera (Francesca Xuereb).
  • «Ella no te va a despedir. Podría hacerlo por teléfono». ¡Ay, Tommy!
  • Joder, Gallino (Andy García) tiene una linda casa. ¡Supongo que eso pasa cuando eres un capo de la droga!
  • ¿No pueden limpiar mejor a Ariana (Paulina Chávez) y sus heridas?
  • ¡Ay, lindo bebé!
  • ¡Oh, Paigyn (Bobbi Salvör Menuez) ha vuelto!
  • ¿Ainsley (Michelle Randolph) nunca tuvo que hacer ejercicio en la escuela secundaria?
  • Oh, eh… Paigyn es realmente inteligente y agradable…
  • «Ya no era una amenaza». ¡Um, Johnny (Mike Harkins) parecía muy amenazante! Cooper neutralizó la situación y detuvo al violador. Fin de la discusión.
  • ¿Johnny murió? ¡Hurra!
  • ¡Llamar a Rebecca (Kayla Wallace) es inteligente! Debe conocer algunos tiburones.
  • Oh, maldita sea, Rebecca ya está en eso.
  • Demonios, sí, Ariana, ¡deja que estos policías se queden con el negocio!
  • “¿A quién carajo asesinó?” Tommy, comprensiblemente confundido.
  • OK, me gusta la amistad entre Angela (Ali Larter) y Bella (Stefania Spampinato).
  • Eek, Ángela va a asesinar a Tommy.
  • Oh, está bien, la crisis se evitó rápidamente.
  • Vaya, ¿¡¿cómo pudo Tommy evitar por completo ese accidente automovilístico?!? ¡Muy “destino final”!
  • «Todos los que tienen un título en Derecho en la sala levantan la mano. Oh, ¿soy sólo yo?». ¡Dale a Rebecca un spin-off!
  • Jesús, Rebecca es increíble. ¡Estoy aterrorizada! Y… ¿enamorado?
  • Bien, Ainsley, bien por ti por defender lo que es correcto.
  • Vaya, Ainsley se está haciendo amiga de Paigyn. ¡Me gusta este dulce cambio!
  • ¡Guau! A menudo me he burlado de Nate (Colm Feore) por ser el policía divertido, pero no me di cuenta de su estilo cuando voló a la oficina de Cami solo para renunciar. Qué buena jugada de ajedrez.
  • Tommy está dejando que su orgullo lo afecte. él ¿También te va a dar un infarto?
  • Gallino contra Tommy: ¡Es un gran enfrentamiento empresarial!
  • Tommy, con el rabo entre las piernas, tiene una mirada extraña. Pero obtuvo el dinero, genial, aunque sea de su enemigo.
  • «Es como si me estuviera mirando en el espejo». Uf, Gallino golpeó fuerte a Tommy.
  • Maldita sea, han pasado tantas cosas en un día. ¡Aún sale el sol!
  • Johnny en realidad murió de un infarto de miocardio?!? ¿Qué demonios?
  • Billy Bob se está comiendo esta escena… nom nom nom…
  • Uh oh, esta aspirina parece un presagio…
  • Me alegro de no dejar este cargo de asesinato como un suspenso hasta la próxima temporada.
  • ¿Por qué Tommy tiene tantas strippers en su teléfono?
  • Ay, lindo. Me encanta esta nueva compañía petrolera.
  • ¡Viva la Exportación de Petróleo (y el Ganado) de CTT!
  • Uf, final de temporada severo, Tommy.
  • Bien, buena última negociación con Dios.

¡Hasta la próxima temporada, nación “Landman”! Mientras tanto, comparta los comentarios a continuación si cree que CTT será una victoria o un desastre.



