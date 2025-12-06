¿Man City vs Sunderland se transmiten por televisión? Canal, detalles de la transmisión en vivo, hora de inicio

El Manchester City buscará lograr dos victorias de dos con tres puntos contra el Sunderland en lo que va de diciembre.

El Manchester City regresa al Etihad el sábado (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Información de Manchester City vs Sunderland TV mientras Pep Guardiola busca comenzar una racha ganadora

Artículos fijos: Manchester City-Sunderland.

Manchester City-Sunderland. Competencia: Liga Premier.

Liga Premier. Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025.

Sábado 6 de diciembre de 2025. Hora de inicio: 15:00 GMT.

15:00 GMT. Ubicación: Estadio Etihad, Manchester.

Estadio Etihad, Manchester. Estado de la televisión del Reino Unido: El partido no se retransmitirá en directo por televisión en Gran Bretaña.

El partido no se retransmitirá en directo por televisión en Gran Bretaña. Motivo del apagón en Gran Bretaña: La hora de inicio del sábado a las 3:00 p.m. significa que el partido cae bajo la regla de prohibición de transmisión de larga data en Gran Bretaña. Esto impide que los partidos que comiencen el sábado entre las 14:45 y las 17:15 se retransmitan en directo por televisión.

La hora de inicio del sábado a las 3:00 p.m. significa que el partido cae bajo la regla de prohibición de transmisión de larga data en Gran Bretaña. Esto impide que los partidos que comiencen el sábado entre las 14:45 y las 17:15 se retransmitan en directo por televisión. Cómo mirar en los EE. UU.: Los espectadores de Estados Unidos pueden transmitir el partido en vivo en Peacock Premium. El inicio está programado para las 10 a.m. ET.

Los espectadores de Estados Unidos pueden transmitir el partido en vivo en Peacock Premium. El inicio está programado para las 10 a.m. ET. Preocupaciones por lesiones en Man City: El Manchester City está luchando contra una lesión porque el mediocampista Mateo Kovacic (tobillo) está fuera de juego. Su compañero centrocampista Rodri (muslo/bíceps femoral) también es una gran duda para el partido, y se espera que el club sea cauteloso con respecto a su regreso.

El Manchester City está luchando contra una lesión porque el mediocampista Mateo Kovacic (tobillo) está fuera de juego. Su compañero centrocampista Rodri (muslo/bíceps femoral) también es una gran duda para el partido, y se espera que el club sea cauteloso con respecto a su regreso.

