Italia, LARGA VIDA – Sassuolo logró una victoria importante tras darle la vuelta a la situación y vencer por 3-1 Fiorentina en la semana 14 Serie A 2025/26 en el estadio Mapei, el sábado por la noche WIB 6 de diciembre de 2025.

Tras perder con un penalti de Rolando Mandrágora, Neroverdi se recuperó y consiguió tres puntos gracias a los goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemovic e Ismael Kone. Esta victoria llevó al Sassuolo al octavo puesto de la clasificación con 20 puntos, mientras que la Fiorentina cayó aún más al final con sólo 6 puntos.

Detrás de esta victoria, la sólida actuación de los defensores de la selección de Indonesia Jay Idzes nuevamente en el centro de atención. Aquí hay siete datos interesantes de este partido:

1. Sassuolo se quedó atrás rápidamente gracias a un penalti

El partido llevaba apenas nueve minutos cuando la Fiorentina recibió un penalti. Arijanet Muric se equivocó al bloquear el balón y le dio en la cara a Fabiano Parisi. Mandrágora actuó como ejecutor y con calma burló a Muric para poner a La Viola arriba 1-0.

2. Respuesta rápida: el gol de Volpato apenas cuatro minutos después

La ventaja de la Fiorentina sólo duró poco. Cristian Volpato penetró por el lado derecho y disparó con fuerza al arco de David de Gea. El balón no pudo ser bloqueado y Sassuolo igualó el 1-1 en el minuto 14.

3. El dúo de defensores centrales se convierte en el salvador

Hacia el final de la primera parte, Sassuolo tomó ventaja de 2-1 gracias a un cabezazo de Tarik Muharemovic en el minuto 45. El gol llegó tras un centro de Armand Lauriente que remató perfectamente el central.

4. Volpato marcó el segundo gol, pero fue anulado

En el minuto 57, Volpato casi se lleva al Sassuolo. Le arrebató el balón a Parisi y disparó con fuerza al primer palo, pero el árbitro anuló el gol porque consideró que había habido una infracción anterior.

5. Ismael Kone asegura un regreso perfecto

El tercer gol del Sassuolo llegó en el minuto 65. A partir de un pase de Volpato, Ismael Kone corrió hacia el área y disparó un disparo certero que De Gea no pudo alcanzar. El marcador de 3-1 se prolongó hasta el final del partido.

6. Jay Idzes se convierte en un verdadero muro en el corazón de la defensa

Jay Idzes volvió a mostrar una gran actuación atrás. Jugando los 90 minutos completos con Muharemovic, el defensa de la selección indonesia realizó 7 despejes importantes y ganó 5 duelos aéreos y terrestres contra los atacantes de la Fiorentina (datos FotMob). Esta aparición fue el partido número 13 de Idzes en la Serie A esta temporada y enfatizó aún más su papel como principal portero del Sassuolo.