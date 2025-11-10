Lo que Pep Guardiola contó a las estrellas del Manchester City sobre el empate del Arsenal antes del partido contra el Liverpool FC

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre su mensaje para sus jugadores de cara al partido contra el Liverpool tras el empate del Arsenal

Nico González celebra su gol con el Manchester City ante el Liverpool

Pep Guardiola les dijo a sus jugadores que olvidaran el resultado del Arsenal mientras el Manchester City se acercaba a la cima de la tabla con su mayor victoria en la Premier League en dos temporadas.

Los Blues comenzaron esta campaña como terceros favoritos para ganar la liga después de un año pésimo en el que perdieron en casa y fuera ante el Liverpool, que luego logró el título. Sin embargo, ahora están a cuatro puntos del primer puesto tras una enorme victoria por 3-0 sobre el Liverpool.

Ambos equipos se sintieron alentados antes del inicio del partido por el empate 2-2 del Arsenal contra el Sunderland, en el que los Gunners perdieron su impresionante portería a cero y también concedieron el empate en el último momento. Sin embargo, el resultado aún requirió que uno de los aspirantes al título en el Etihad aprovechara la oportunidad para acercarse.

El City pudo hacerlo ya que apenas le dio una patada al Liverpool en una fuerte victoria en casa por 3-0 que los vio destacarse como aspirantes al título. Ese era el mensaje que Guardiola quería transmitir a sus jugadores, ya que aspira a que conviertan la forma de los últimos dos meses en algo que puedan mantener durante toda la temporada.

«Estoy bastante seguro de que cuando el Arsenal anotó el empate en Sunderland, no me sorprende lo que hizo Sunderland», dijo. “Creo que el Liverpool y nosotros dijimos: ‘Oh, vaya, el Arsenal finalmente perdió puntos y concedió dos goles’.

«Porque en ese momento dijeron que no sucedería. Pero al final tenemos que hacerlo y les dije a los jugadores: no lo hagan porque ayer el Arsenal no ganó».

«Hay que hacerlo porque creemos en nosotros mismos que podemos jugar contra los campeones de Inglaterra y demostrarles que podemos estar ahí esta temporada. Hoy lo demostramos, lo hicimos, especialmente en la primera mitad».

«La primera mitad fue realmente buena ofensiva y defensiva. En la segunda mitad siempre hablamos de los duelos y todos tienen la mentalidad de ganar los duelos. ¿Qué pasa cuando tengo el balón, lo conservo y hago un pase extra?».

«Hablamos mucho de eso estos dos o tres días. Lo que pasó en los primeros diez minutos del segundo tiempo, estábamos solos cuando perdimos partidos y eso complicó las cosas.

«Para Rayan fue más difícil [Cherki] «Porque había más espacio por la izquierda por la forma en que defendieron, pero los cuatro de atrás, Nico, Bernie y Phil, estuvieron excelentes y estoy muy contento con el juego».

