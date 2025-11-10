El Ministerio de Cultura valora la actuación wayang de 24 horas en Boyolali

Boyolali (ANTARA) – El Ministerio de Cultura aprecia la actuación wayang de 24 horas en el contexto del Día Nacional Wayang en Boyolali Regency, Java Central, de viernes a sábado (7-8/11).

“Por supuesto que apreciamos este festival, donde los jóvenes titiriteros se convierten en parte de la cultura, parte de la regeneración sostenible”, dijo Zamrud Satya Negara, jefe del Departamento de Programa y Presupuesto de la Oficina de Planificación y Finanzas de la Secretaría General del Ministerio de Cultura de Indonesia, al margen de una representación de wayang en Sanggar Sedulur Keluarga Wartoyo Langgeng (SKWL) Nusantara, propiedad de Ki Gondo Wartoyo.

Dijo que vale la pena desarrollar el arte tradicional wayang porque contiene buenas enseñanzas que pueden guiar la vida humana.

«Estamos de acuerdo en que los títeres de sombras no deben ser sólo un espectáculo, sino también una guía. Hay un mensaje moral que está bien transmitido. Educar al público de una manera más real a nivel de la comunidad de expertos en aprendizaje de títeres», afirmó.

Espera que estas actividades no sólo se detengan aquí, sino que continúen.

«La esperanza es que este tipo de actividad se lleve a cabo en muchos lugares. Se convertirá en un evento, parte del proceso hacia la profesionalización. En el camino hacia el crecimiento, las habilidades mejorarán», afirmó.

También agradeció el entusiasmo de los jóvenes titiriteros que se mostraron entusiasmados por participar en esta actividad. Así se enriquece la cultura en Indonesia.

“Surgen pequeños titiriteros, crecen los jóvenes titiriteros, los maestros titiriteros siguen siendo un tesoro de la cultura indonesia”, dijo.

En el futuro, el Ministerio de Cultura no quiere dejar de apoyar el crecimiento de la cultura wajang.

“Esperamos seguir apoyándolo, esto es parte de la cultura que hay que preservar, un proceso de profesionalización”, dijo.

Mientras tanto, el director del estudio Nusantara SKWL, Ki Gondo Wartoyo, dijo que esta actividad se lleva a cabo todos los años para conmemorar el Día Nacional Wayang.

“Esta es una reunión de amigos que son titiriteros, wayang kulit, wayang golek, wayang beber como uno solo, para registrarse y participar en el Día Nacional de los Títeres”, dijo.

Dijo que el número de participantes llegó a 34 titiriteros, quienes vinieron de diferentes regiones, incluso fuera de la provincia.

“Los hay de DIY, Java Oriental, y los de Java Central como Tegal, Banyumas, Blora”, dijo.

Espera que a través de esta actividad, Wayang siga siendo amado por la comunidad.

«La esperanza es que los wayang sigan ngremboko (desarrollándose) y que el gobierno reciba una atención especial», dijo.