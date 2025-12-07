La pelea televisiva de Freddie Flintoff con el ícono inglés y la disputa que fue ‘demasiado lejos’

Freddie Flintoff se enfrentó con una ex estrella del rugby de Inglaterra en A League of Their Own de Sky en lo que comenzó como un juego de trineos pero se convirtió en una pelea.

Freddie Flintoff regresa como anfitrión de Bullseye el domingo (Imagen: ITV)

Freddie Flintoff tuvo una vez una acalorada confrontación con una leyenda del rugby inglés durante un programa de televisión. Lo que comenzó como una broma desenfadada rápidamente se convirtió en una seria disputa.

Después de una carrera en el cricket en la que acumuló casi 4.000 pruebas y reclamó 226 terrenos de prueba, Flintoff pasó a la radiodifusión. A League of Their Own de Sky nombró al ícono de Lancashire como capitán del equipo en 2010, cargo que ocupó durante 12 años.

Sin embargo, surgieron problemas cuando James Haskell, quien jugó 77 partidos internacionales con Inglaterra, apareció como estrella invitada en un episodio grabado en 2014, lo que llevó a una confrontación infame. El ex internacional de Inglaterra hizo un comentario mordaz sobre los esfuerzos de boxeo de Flintoff, que sirvieron como catalizador para un altercado físico y llevaron a una larga batalla verbal.

A Flintoff se le encomendó la tarea de evaluar las habilidades de malabarismo de Haskell y admitió honestamente: «Para ser honesto, esperaba más». Haskell respondió rápidamente: «Después de verte boxear, creo que sería justo decir que nosotros también esperábamos más».

La leyenda del cricket había competido en solo un combate de boxeo profesional en 2012, venciendo a su oponente estadounidense Richard Dawson por decisión de puntos. A pesar de ser derribado durante el partido, se recuperó para continuar y asegurar la victoria.

El disgusto de Haskell puso histérica a la audiencia del estudio, pero Flintoff, quien regresó a la televisión para presentar Bullseye revivida de ITV después de un grave accidente mientras filmaba Top Gear, claramente no le hizo gracia. En 2016, Haskell recibió una invitación para regresar al programa para resolver esta tensión mediante una pelea de almohadas.

La pareja organizó una pelea de almohadas. (Imagen: aire)

El exjugador de rugby reveló que fue Flintoff quien sugirió que deberían «hacerlo parecer chatarra», un detalle desconocido para la audiencia de A League of Their Own.

El dúo organizó un enfrentamiento al estilo Gladiadores en una plataforma inflable, con Flintoff emergiendo triunfante después de derribar a Haskell. Sin embargo, el ícono del cricket continuó atacando a Haskell incluso después de su derrota.

Haskell, ex jugador de Wasps, luego empujó a Flintoff al suelo, lo que provocó una pelea de empujones y lucha entre la pareja. El comediante Jack Whitehall se apresuró a separarlos mientras la multitud que antes los vitoreaba se quedó en silencio.

Haskell y Flintoff comenzaron a chocar. (Imagen: aire)

Esta actuación no logró convencer a muchos observadores en línea, a pesar de la respuesta silenciosa de la audiencia, y algunos los etiquetaron como «malos actores».

En sus memorias, Ruck Me, Haskell reveló: «Cuando se transmitió el programa, las cosas se pusieron locas. Le envié un mensaje a Freddie después del programa para decirle gracias nuevamente y que seguía aplastando el programa. También le pregunté si le enviaba un bate de cricket para que se lo firmara a este niño enfermo, si lo haría, ya que Freddie era su héroe. Simplemente me ignoró y eso fue todo».

A pesar de este aparente rechazo por parte de Flintoff, Haskell decidió dar carpetazo al asunto y no se detuvo en ello hasta que comenzó la nueva serie de A League of Their Own.

Whitehall se vio obligado a interponerse entre ellos dos. (Imagen: aire)

Añadió: «Pensé, joder, simplemente sigue adelante. Cuando comenzó la siguiente serie, a Freddie se le mostraron los aspectos más destacados de nuestra confrontación y dijo: ‘Sí, ese Haskell estaba un poco idiota’. Todavía escucho sobre eso hoy en día, con trolls que dicen: ‘Eres un cabrón’ y ‘Fintoff te dio una paliza’, cuando la realidad es que no lo soy, no hice eso y no lo haría».

La rivalidad parecía haber escalado más allá de lo que Haskell pensaba que era razonable, pero no se detuvo allí. Cuando la estrella del rugby hizo la transición a la lucha profesional, le dio otro golpe a Flintoff.

Cuando anunció su participación en Bellator MMA en 2019, le dijo a Press Association: “Hay que respetar a Freddie por subir al ring, pero yo soy muy diferente, este es un deporte diferente y lo tomo mucho más en serio”.